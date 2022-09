Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-16 settembre 2022: Leone ammirato da diverse persone

Cosa succederà secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale dei giorni dal 11 al 16 settembre al Cancro, Leone e Vergine? Partiamo con i nati sotto il segno del Cancro. Per i single: un miglioramento è in arrivo, anche perchè Venere è tornata dalla tua parte. La maggioranza dei single del segno non ha alcuna voglia di mettersi in gioco: concediti, allora, relazioni disimpegnate. Tra le persone che conosci potrebbe essercene una davvero interessante. Per chi è in coppia, invece, il consiglio è: evita discussioni domenica e lunedì, potrebbero esserci più polemiche del previsto. Vorresti più emotività, vorresti a fianco una persona che ti capisce con uno sguardo. Sei rimasto deluso da alcuni comportamenti. Infine lavoro e professione: è da maggior che stai rivedendo tutta la situazione: non è colpa tua, ti sei trovato di fronte a cambiamenti inattesi. Evita scelte lunedì, aspetta mercoledì e giovedì.

Passiamo al segno Leone. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale per i single: le stelle di mettono al centro dell’attenzione e domenica potresti fare colpo su qualcuno. Le emozioni sono importanti e spero che agosto ti abbia aiutato da questo punto di vista. In questo momento ci potrebbero essere diverse persone che ti ammirano: poi, decidi tu. Per le coppie, invece, è in arrivo un forte batticuore. I sentimenti in questo periodo possono essere premiato e inoltre i fine settimana di settembre sono vantaggiosi. Momenti di intolleranza andranno abbandonati. Stagione in recupero. Per quanto concerne il lavoro: diventa più gestibile e ancora una volta le nuove situazioni possono portare lontano. Per chi ha un’attività in proprio già da questa settimana ci saranno buone notizie.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale per i nati sotto il segno della Vergine lasciano ben sperare per i single: se devi fare una scelta d’amore, le stelle sono dalla tua parte, considerando anche se Venere si trova nel tuo segno: ecco perchè questa è una situazione interessante, aperta alla passione. Le giornate migliori sono quelle di mercoledì e giovedì: attrazioni fisiche possono nascere all’improvviso.

Per chi è in coppia, invece, è tempo di riflettere : i rapporti in crisi sono a un punto di non ritorno, ma alla fine anche liberarsi di un legame che non funziona sarà interessante. Tutto può ripartire: le coppie che si vogliono bene non sono più distratte da problemi esterni. Infine lavoro: lo stress maturato nelle ultime settimane pesa, ma è tempo di rimboccarsi le maniche: non sai stare senza fare nulla ed è normale che adesso tu voglia rimetterti in gioco.

