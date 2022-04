Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 aprile 2022/ Classifica: segni al top Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 aprile 2022: previsioni e classifica, i segni al top

Con l’arrivo della primavera e le nuove congiunzioni astrali si delineano delle previsioni per i 12 segni dello zodiaco ricche di novità, secondo quanto riporta l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, ripreso tra le pagine del nuovo numero Di più magazine. Sulla base del rinnovato oroscopo settimanale a prima firma Paolo Fox, quindi, si delinea al contempo la classifica dei 6 segni top della settimana di competenza -dall’11 al 17 aprile- che segna in calendario la Pasqua 2022, domenica 17 aprile 2022.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Tra meno di un mese Venere torna in aspetto positivo e l’amore procederà a gonfie vele. Favoriti gli incontri, complice la vostra disponibilità, e dovrete quindi lasciarvi andare nei sentimenti. Anche per ciò che concerne il business e il lavoro qualcosa si muove in positivo e si preannuncia una buona notizia come sorpresa nell’uovo pasquale. Puoi permetterti di valutare se gettarti alle spalle ciò che non è di tuo gradimento.

Per l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, quattro stelle per il segno del Cancro. Procede bene l’amore e la sfera dei sentimenti, tocca ai nati sotto il segno lasciarsi andare, anche perché con le nuove congiunzioni astrali sono favoriti gli incontri e le nuove conoscenze. Si riaccende il fuoco della passione e importante sarà la voglia di tornare ad amare, soprattutto nel fine settimana in cui si celebrerà la Pasqua. Anche sul lavoro si prevedono delle ottime chance. Il consiglio è di non farsi abbattere dal pessimismo: carpe diem, cogli l’attimo.

Quattro stelle per il segno della Vergine, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox. In amore non ti devi aspettare molto, e se proprio intendi affrontare un discorso di una certa portata fissalo in agenda per la giornata di mercoledì. Per ciò che concerne il lavoro e le finanze, ottima la parte centrale della settimana. Mercurio e Luna sono in ottima congiuntura e vi doneranno delle belle chance .

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11–17 aprile 2022: settimana da favola per i Bilancia

L’oroscopo settimanale a prima firma Paolo Fox, prosegue con cinque stelle per il segno della Bilancia. La Luna dal prossimo venerdì sarà in buona congiuntura e vivrai quindi delle importanti emozioni. Potrebbe registrarsi un ritorno di fiamma oppure potrebbero esserci delle nuove lovestory. Il cielo è in buon aspetto per i single più veterani. Non ottimali i rapporti con Cancro e Ariete. Per ciò che concerne il lavoro, probabilmente ti troverai a dover far fronte ad un accordo da pattuire, se sei reduce da problemi. A partire da maggio 2022, tutto sarà più impegnativo e complesso, in primis per chi è reduce da una crisi fronteggiata nella prima parte del 2022.

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Negli affetti e in amore sei fascinoso, e potrai godere del cielo in buon aspetto nella parte centrale della settimana. La passione è al top e potrai viverti liberamente l’amore, al netto delle paure e dei dubbi. Perché non cogliere l’attimo? Per ciò che concerne il lavoro, poi, il cielo promette bene.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox chiude con cinque stelle per l’Aquario. In amore nell’ultimo periodo hai provato emozioni intense e rei rimasto particolarmente colpito da una persona. Venere non è più in ottimo aspetto, ma ora puoi contare su qualcosa di importante che il pianeta dell’amore ti ha lasciato nel cuore. I single devono trovare coraggio. Il lavoro si prospetta un aspetto complesso, ma non troppo: questo perché dietro l’angolo ci sarebbe una chiamata o un compenso importante. La seconda parte del mese vi vede protagonisti.

