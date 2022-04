Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 aprile 2022/ Classifica: segni flop, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 aprile 2022: previsioni e classifica, i segni “flop” e in ripresa

Con l’arrivo della primavera e le nuove congiunzioni astrali si delineano delle previsioni per i 12 segni dello zodiaco ricche di novità, secondo quanto riporta l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, ripreso tra le pagine del nuovo numero Di più magazine. Sulla base del rinnovato oroscopo settimanale a prima firma Paolo Fox, quindi, si delinea al contempo la classifica dei 6 segni “flop” (dopo la classifica dei segni top) della settimana di competenza -dall’11 al 17 aprile- che segna in calendario la Pasqua 2022, domenica 17 aprile 2022.

Per l’oroscopo settimanale di Paolo Fox tre stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte e con ogni probabilità troverai un po’ di tregua in amore. C’è voglia di lasciarsi andare , di vivere a pieno i sentimenti e potresti riscoprire l’amore al fianco di una nuova fiamma e/0 di persone che prima non erano di tuo gradimento. Favoriti anche gli incontri. Sul lavoro occhio alle questioni relative alla casa e al denaro, in primis nella giornata di lunedì. Si preannunciano delle buone idee e l’inventiva potrà rivelarsi l’inizio di una ripartenza.

Tre stelle vanno anche ai nati sotto il segno dei Gemelli. Nella sfera affettiva, non c’è chiarezza e provi del disagio negli ultimi tempi. Tendi a diffidare dagli altri nell’ultimo periodo. Le storie d’amore neonate potrebbero rivelarsi complesse e di difficile gestione e qualcuno potrebbe vedersi stufo di fare l’amante di una persona impegnata, sposata. Per ciò che concerne la sfera del lavoro e del business e finanze in genere mercoledì potrebbe rivelarsi una giornata ostile. Favoriti i nuovi accordi e le idee e l’inventiva saranno punti di forza per i nati sotto il segno a partire da maggio 2022.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox assegna tre stelle anche al Leone. Il mese di marzo per l’amore non è stato un periodo favorevole e ti vedrai fronteggiare una delusione. La Luna sarà in ottimo aspetto per i nati sotto il segno, anche se tu al momento non hai voglia di abbandonarti ai sentimenti o comunque alle nuove avventure amorose. La situazione è stagnante, ma si prevede una probabile ripartenza a partire da maggio 2022. Sul lavoro e per ciò che concerne le finanze, potrebbero esservi dei conti con spese eccessive. A maggio 2022 potrebbe giungere qualcosa di importante, in particolare se hai un’attività tua e in proprio, da freelancer.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 11–17 aprile 2022: settimana complessa per Pesci

Tre stelle per il segno dello Scorpione. Si riscontrano delle nuove notizie nell’ambito dei sentimenti, dal momento che Giove e Venere sono in ottimo aspetto. I dubbi però potrebbero restare. Anche perché a volte devi fare i conti con il tuo essere diffidente. Per ciò che concerne l’aspetto economico, c’è incertezza così come vi sono delle novità per i dipendenti. Molti potranno vedersi costretti a cambiare ufficio o saranno soggetti ad un trasferimento. Ragion per cui qualcuno potrà vedersi soggetto ad una lauta ricompensa.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dà tre stelle anche al segno del Sagittario. Non sono di vostro gradimento le persone che vi ossessionano e che vi assillano e probabilmente tra mercoledì e giovedì potresti essere messo in un angolo. Sei alla disperata ricerca della tua libertà e tra le tue priorità c’è il lavoro. Ragion per cui non sei concentrato sui sentimenti. Per ciò che concerne il lavoro, a partire da maggio si prevedono delle novità. Bisognerà pianificare tutto perché potrebbero esservi delle nuove notizie in arrivo. Come si sul dire si attende tempo al tempo.

L’oroscopo settimanale a prima firma di Paolo Fox si conclude, infine, con quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore evolve tutto secondo i piani. Venere è dalla tua parte. Bisognerà quindi essere più propositivi nella sfera sentimentale. Anche perché nel weekend pasquale potrebbe esserci per voi un incontro speciale. Sul lavoro e nelle questioni di carattere pratico potrebbe esservi una serie di buone chance. Mercoledì e giovedì da segnare come giornate flop. A fine mese aprile 2022, tuttavia, non mancheranno dei vantaggi.











