Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 aprile 2022 I Fatti Vostri/ Classifica dei segni

Oroscopo Paolo Fox, dall’11 al 17 aprile 2022: la classifica settimanale

Come ogni lunedì torna puntale l’appuntamento con I fatti vostri e con l’oroscopo di Paolo Fox per la nuova settimana. Come sarà il cielo dall’11 al 17 aprile 2022 per i 12 segni zodiacali? Nella sua classifica settimanale l’astrologo condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio i prossimi giorni. Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno. All’ultimo posto della classifica di Paolo Fox troviamo il Sagittario. Ci sarà un importante vento planetario dal 10 maggio in poi, tante tensioni saranno superate. Al momento ci sono dei progetti che in estate prenderanno quota, ma adesso dovete aspettare. La pazienza, però, non è il vostro forte. I Gemelli, all’undicesimo posto, sono nervosi. Maggio e giugno sono mesi di riconferme. In amore siete molto ostinati, non fate passare uno al partner. State più attenti alle vostre affermazioni.

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, per la settimana dall’11 al 17 aprile, al decimo posto troviamo il Toro. C’è un po’ di affaticamento fisico: tutto sembra essere sulle vostre spalle. Torna la voglia di essere molo pragmatici. Conferme entro l’estate. I Pesci, nono posto, avranno una grande stagione, Venere e Giove nel segno sono una conferma. Amate essere coccolati, ma quando vi toccano sul punto debole reagite e vi chiudete a ricci. Attenzione a queste giornate. All’ottavo posto troviamo il segno del Cancro. C’è chi vuole innamorarsi ma non ci riescono ma hanno paura e c’è chi in casa discute. Quando vi mettete in testa una cosa siete tosti, diventati dei rebus. Date delle soluzioni. Settimo posto per lo Scorpione: privilegiate sempre le emozioni, Venere è molto favorevole. C’è qualcosa da chiarire sul lavoro, se avete delle richieste fatele entro giovedì. Non comprimete dentro di voi i problemi.

Conto alla rovescia per il Leone, al sesto posto della classifica settimanale dell’oroscopo Paolo Fox: da maggio il cielo vi farà volare alto. Datevi da fare, è un cielo importante. Per la Vergine, quinto posto, è un periodo di controlli di analisi di quello che stata vivendo. La risposta che aspettate sarà positiva. Da un paio di settimane dovete tenere testa a tutte le provocazioni della vita. In attesa della tappa del 10 maggio, che cambierà il cielo, la Bilancia deve fare una scelta: ricordate che la prima parte dell’anno è positiva per schivare qualche problema in anticipo. L’Acquario, terzo posto, deve stare attento a non stancarsi troppo. Dovete variare, la routine non vi fa bene. Trovate degli spunti in cosa che già fate. Al secondo posto l’Ariete, un po’ affaticato ma sempre vincente. Venerdì sarà una giornata un po’ storta, per il resto un grande cielo. Curatevi di più. Al primo posto della classifica troviamo il Capricorno. Un bell’oroscopo per le giornate intorno a giovedì: datevi da fare, sarete vincenti.

