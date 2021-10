Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 ottobre 2021/ Classifica segni flop: pesci…

Oroscopo Paolo Fox dall’11 al 17 ottobre 2021: la classifica settimanale

Come sarà la settimana dall’11 al 17 ottobre secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Stando alle previsioni pubblicate sul settimanale DiPiù Tv i nati sotto il segno dell’ariete, leone, vergine, scorpione, capricorno e pesci non sarà totalmente positiva. Secondo l’astrologo più famoso della televisione italiana, sarà una settimana abbastanza pesante per l’ariete che vivrà giorni ansiosi e abbastanza intensi sul lavoro. Sei in attesa di risposte che non arrivano e questo ti preoccupa. Decisamente più tranquilla, invece, la settimana per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021: le previsioni di Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox periodo particolare per i nati sotto il segno del leone che, dopo aver chiuso una storia d’amore, continuano a pensare al passato anche se le storie, ormai finite, non si possono recuperare. Sul lavoro in arrivo importanti novità che affronterai con coraggio. Qualche tensione in amore per in nati sotto il segno della vergine che deve seguire l’istinto piuttosto che essere razionale. Settimana pesante anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione...

Oroscopo Paolo Fox: settimana flop per scorpione, capricorno e pesci

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dall’11 al 17 ottobre metterà a dura prova i nati sotto il segno dello scorpione che dovranno provare a cancellare la paura e a viversi nuovi incontri e nuove emozioni. Sul lavoro potrebbe essere arrivato il cambiamento che aspettavi, ma ora hai bisogno di ambientarsi.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox parlano di una settimana tra alti e bassi per i nati sotto il segno del capricorno. I single avranno la possibilità di fare nuovi incontri e le storie che nasceranno in questo periodo potrebbero diventare importanti. Sul lavoro potrebbe esserci un po’ di nervosismo dovuto ai pochi guadagni di fronte al grande lavoro che sta facendo. Infine, settimana sottotono anche per i pesci che, in amore, dovranno provare a superare una crisi e, forse, anche una piccola delusione. Sul lavoro è necessario ritrovare la serenità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 9 ottobre 2021/ Cancro al top, Leone e Vergine...

© RIPRODUZIONE RISERVATA