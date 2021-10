Oroscopo Paolo Fox settimanale 11-17 ottobre 2021/ Classifica segni Top: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dall’11 al 17 ottobre 2021

Oggi, domenica 10 ottobre, torna l’appuntamento settimanale con l’oroscopo Paolo Fox che, sul settimanale DiPiù Tv svela le previsioni zodiacali per la settimana che va dall’11 al 17 ottobre. L’astrologo più famoso della televisione italiana svela i segni che affronteranno sette giorni sereni e tranquilli e che potranno tuffarsi anche in nuove avventura. Secondo Paolo Fox, la nuova settimana sarà decisamente serena per i nati sotto il segno del toro che, in amore, vivranno finalmente delle belle emozioni. Dopo un periodo sottotono, è arrivato il momento di sorridere e di dare fiducia ai nuovi incontri. Sul lavoro ci sono diverse spese da affrontare, ma entro i prossimi tre mesi ci sarà la possibilità di porre le basi per realizzare nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 ottobre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: chi al top?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimana tra alti e bassi per i gemelli che, tuttavia, riceveranno buone notizie dalla nuova settimana. In amore, la situazione è ancora un po’ ambigua, ma tutto si sistemerà prestissimo. Sul lavoro, invece, è arrivato il momento di prendersi la rivincita. Dopo la giornata di martedì prossimo che sarà un po’ polemica, la settimana continuerà con più relax per i nati sotto il segno del cancro che provare a fare chiarezza nella propria vita sentimentale. Sul lavoro, dopo un periodo pesante, è arrivato il momento di prendersi la rivincita.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 ottobre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Settimana positiva per bilancia, sagittario e acquario

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dall’11 al 17 ottobre sarà serena per i nati sotto il segno della bilancia per i quali è arrivato il momento di godersi tante emozioni in amore dicendo addio alla timidezza. Sul lavoro, favoriti coloro che lavorono a contatto con il pubblico.

Buone notizie per in amore per i nati sotto il segno del sagittario che potranno vivere belle emozioni anche con un semplice flirt. Sul lavoro, dopo essere stati messi un po’ da parte, è arrivato il momento della riscossa. Settimana top, infine, anche per l’acquario che vivrà bei momenti in amore anche in presenza di rapporti occasionali. Periodo positivo anche sul lavoro dove avrai una grande energia.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 ottobre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA