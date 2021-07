Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 luglio 2021/ Classifica segni flop: toro, cancro e leone…

Una settimana sottotono è quella che va dal 12 al 18 luglio e che attende toro, cancro, leone, scorpione, acquario e pesci. Nelle previsioni settimanali dell’Oroscopo Paolo Fox pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, l’astrologo più famoso della televisione italiana fornisce utili consigli per non perdere la pazienza quando non si gode dei favori delle stelle. Cosa prevedono, dunque, le previsioni per la nuova settimana? Tra i sei segni zodiacali su citati per i quali sono previsti dei giorni non totalmente positivi, chi dovrà stare particolarmente attento? Andiamo a scoprire tutto.

Stanchezza e tanti dubbi in amore per i nati sotto il segno del toro. Chi vive una storia iniziata pochi mesi fa proverà a capire se sia il caso di portarla avanti o meno. Sul lavoro, il nervosismo non manca. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox cercate di essere pazienti perchè i prossimi giorni potrebbero portare importanti novità. Le giornate di venerdì e sabato potrebbero essere particolarmente pesanti per il cancro il quale potrebbe perdere facilmente la pazienza. Attenzione alle amicizie che nascono in questo periodo mentre sul lavoro è arrivato il momento di darsi da fare e smuovere la situazione. Per il leone è arrivato il momento di farsi avanti in amore e di mettersi definitivamente in gioco. Sul lavoro, il periodo non è dei migliori: meglio accontentarsi e fare attenzione alle spese.

I nati sotto il segno dello scorpione non sono pronti a lasciarsi andare all’amore. Cercate di non essere molto polemici anche con una persona che potrebbe essere presente nella vostra vita di cui vi fidate poco. Sul lavoro occorre avere pazienza perchè nelle prossime settimane non ci saranno grandi novità. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i single del segno dell’acquario potrebbero essere interessati ad una relazione poco impegnativa, ma attenti alle persone con cui vorreste instaurare questo tipo di rapporto. Stanchezza sul lavoro. I pesci hanno tanta voglia d’amare, ma le tensioni del passato potrebbero portare alla nascita di malumori. Sul lavoro, invece, è un periodo di valutazioni in vista dell’arrivo di novità previste per la fine dell’anno.

