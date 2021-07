Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 luglio 2021/ Classifica segni Top: gemelli…

Oroscopo Paolo Fox dal 12 al 18 luglio 2021: la classifica settimanale

Una nuova settimana vi attende e l’Oroscopo Paolo Fox vi fornisce alcuni consigli svelando le previsioni delle stelle che vanno dal 12 al 18 luglio. Come ogni settimana torna così’ l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che, nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv fornisce preziosi consigli su come affrontare i prossimi giorni. Per ariete, gemelli, vergine, bilancia, sagittario e capricorno è in arrivo una settimana top, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire le previsioni che Paolo Fox invita sempre a verificare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 luglio 2021/ Ariete, Leone, Sagittario: chi al top?

Oroscopo Paolo Fox: settimana top per ariete, gemelli e vergine

Ancora una settimana positiva per i nati sotto il segno dell’ariete che, in amore, vivranno un periodo più sereno rispetto al passato. Dopo giorni di discussioni, è arrivato il momento di rilassarsi e di guardare avanti. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox sul lavoro, invece, è arrivato il momento di fare delle scelte. Possibili, però, dei ritardi. Per i gemelli, in amore, è arrivato il momento di lasciarsi andare alle emozioni e vivere tutto con serenità. Sul lavoro, avete tanta energia e tanta voglia di fare e anche la situazione economica è in netto miglioramento. Momento positivo in amore per i nati sotto il segno della vergine che avranno l’occasione di fare nuovi e piacevoli incontri. Buone notizie in arrivo anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 11 luglio 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: che giornata sarà?

Giorni sereni per bilancia, sagittario e capricorno

Settimana top per i nati sotto il segno della bilancia che, dopo aver messo da parte i sentimenti, hanno finalmente ritrovato la voglia d’innamorarsi. Per chi è già impegnato è arrivato, invece, il momento delle scelte. Sul lavoro, finalmente c’è la stabilità che hai sempre cercato. Attenzione, tuttavia, a possibile invidie da parte dei colleghi. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il sagittario si renderà conto di provare interesse per una persona e troverà il modo per dichiararsi e lasciarsi andare alle emozioni. Anche sul lavoro, il perioso è positivo per cambiare e fare delle scelte. Forte e determinato, il capricorno offre protezione alla persona di cui s’innamora. Le amicizie che nascono in questo periodo, inoltre, potrebbero trasformarsi in amore mentre sul lavoro è arrivato il momento di lavorare con la collaborazione dei colleghi.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 luglio 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA