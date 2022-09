Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022/ Previsioni per Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022: fatica sul lavoro per Sagittario…

Sarà una settimana importante quella che va dal 12 al 18 settembre per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Come sempre, a svelare cosa prevedono le stelle è Paolo Fox le cui previsioni sono state pubblicate dal settimanale DiPiù. Quale, dunque, tra i segni suddetti avrà una settimana piacevole? Chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette? Quattro stelle per il Sagittario. Non lasciarti prendere dalla noia in amore perché potrebbe essere il nemico numero uno in questo momento. Meglio non agitare troppo le acque nelle giornate attorno al 16 settembre. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale ci sarà un allontanamento improvviso ma potrete recuperare alla fine del mese. La fatica sul lavoro sarà ricompensata da ottimi risultati. Grandi successi sul lavoro per chi merita. Venerdì e sabato saranno le giornate più stancanti.

Quattro stelle per il Capricorno secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Venere è in aspetto intrigante. L’amore tornerà protagonista nella tua vita. La lontananza potrebbe far venire qualche dubbio. Chi è diffidente dovrà lasciarsi andare. Sul lavoro ti stai impegnando molto anche se gli ostacoli non sono pochi. Le persone che cercano di metterti i bastoni tra le ruote sono tanti ma riuscirai a sconfiggere tutti. Giornate leggermente sottotono ma mercoledì andrà decisamente meglio.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Mercurio è in aspetto positivo durante questa settimana. Ti sentirai particolarmente passionale e le giornate attorno al 16 settembre porteranno un rinvigorimento in amore. Dal 29 di questo mese tutto sarà ancora più chiaro. I single dovranno darsi da fare. Sul lavoro i progetti che ti piacciono sono avventurosi e le strade che percorri non sono battute da altri. C’è il rischio ma ti senti di poter realizzare i tuoi sogni. Fine settimana decisamente positivo ma meglio evitare di avventurarsi in rischi esagerati.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Tensioni in amore per i Pesci che hanno voglia di liberarsi da un peso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale le storie nate da poco procedono lentamente probabilmente per una reciproca diffidenza o paura di soffrire ancora. Qualcuno ha cambiato già lavoro e altri sono pronti a cogliere al volo delle occasioni. La giornata migliore sarà domenica ma meglio non fare il passo più lungo della gamba tra venerdì e sabato. Attenzione ai rapporti con Gemelli e Sagittario.











