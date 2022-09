Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022: gratifiche sul lavoro per Ariete e…

Ora che la stagione televisiva si è conclusa il celebre astrologo Paolo Fox condivide sul Settimanale Dipiù previsioni e suggerimenti dell’oroscopo per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 12 al 18 settembre 2022? Cosa succederà ai segni zodiacali di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Per l’Ariete dal punto di vista sentimentale sarà una settimana di grande forza. Sarà una settimana brillante sia per le coppie che per i single. Non bisogna prefissarsi mete irraggiungibili. L’Ariete si lascia spesso coinvolgere e trasportare da persone non facili da gestire. Le emozioni non mancheranno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale sul lavoro, è necessario portare avanti un progetto importante ma anche spingere per una proposta. Per fortuna è un mese di gratifiche e qualcosa si sblocca. Settimana di recupero per l’Ariete che dovrà puntare sulla giornata di venerdì.

Settimana particolarmente fortunata per il Toro. Tutti i dubbi nati di recente potranno essere eliminati. Qualcuno deciderà di mettere fine ad una storia d’amore. Questa settimana il trigono con Venere e Luna porterà vantaggi nella giornata di mercoledì. Aspetti importanti sul lavoro per chi è libero professionista. Potrai percorrere nuove strade o prendere in mano di nuovo un progetto che avevi abbandonato. E’ una fase molto interessante soprattutto a metà settimana.

Diffidenza in amore per il Gemelli. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 18 settembre, Venere dissonante spinge ad essere diffidenti e ad andare con i piedi di piombo. Per quelli che sono sposati, è tempo di pensare a qualcosa di divertente e piacevole. Se c’è stata una separazione in passato bisogna cercare di non tornare a stare male. Chi ha una responsabilità importante sul lavoro verrà richiamato all’ordine. Giove favorevole parla di successi in arrivo per esempi le giornate di venerdì e sabato saranno interessanti. Il 16 e il 17 settembre saranno giornate stimolanti ma dovrai fare attenzione alle spese.

Tre stelle per il Cancro. Nel corso degli ultimi due mesi, hai avuto problemi sul lavoro. In questo momenti cerchi maggiore comprensione dalla tua famiglia e in caso di nuovi rapporti devi chiederti se sia davvero amore. Settimana importante sul lavoro. La strada è in salita ma non mancheranno ottime occasioni. Tra le giornate migliori di questa settimana c’è la domenica. Cerca di non disperdere le tue energie.











