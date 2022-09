Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Scoprione

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022: emozioni in vista per i single del Leone e…

Sarà una settimana importante quella che va dal 12 al 18 settembre per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Come sempre, a svelare cosa prevedono le stelle è Paolo Fox le cui previsioni sono state pubblicate dal settimanale DiPiù. Quale, dunque, tra i segni suddetti avrà una settimana piacevole? Chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette? Quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale in questi giorni l’amore sorride. Per i single ci saranno belle emozioni in vista e si consiglia di guardarsi intorno. Le storie nate nel mese di agosto potrebbero continuare in maniera molto intrigante. Lunedì e giovedì saranno le giornate migliori. Sul lavoro si registra un grande senso di positività. Potrai prenderti anche una bella soddisfazione se una persona che ha cercato di farti del male ora non può più agire. Non conviene strafare nelle giornate di mercoledì e giovedì ma il fine settimana consente di guardare il futuro in maniera più serena.

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Un’amicizia potrà trasformarsi in altro. Qualcuno ha cambiato atteggiamento in amore da agosto. In casa avresti bisogno di tranquillità. Novità in arrivo sul lavoro. Nelle tue scelte sei forte, razionale e determinato. Successo nei primi giorni della settimana, cautela nella giornata di venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 12-18 settembre 2022: nuovi progetti sul lavoro per Bilancia e…

Cinque stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. La condizione di stallo in amore sembrerebbe essere ormai superata. Chi ha dovuto dire addio ad un amore si sente ora meglio. Venere entrerà nel segno il prossimo 29 settembre. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale nella giornata di domenica vi potrebbe capitare di perdere le staffe. Sul lavoro sei pronto a sviluppare nuovi progetti. Le giornate di venerdì e sabato potrebbero fare la differenza per un incontro di lavoro. Lunedì sarà una giornata sottotono ma per il resto della settimana, la fortuna sarà dalla tua parte.

Cinque stelle per il segno dello Scorpione. Venere è favorevole e le prossime settimane rappresenteranno una piccola oasi rispetto al maremoto emotivo vissuto nel mese di agosto. Dovrai recuperare fiducia in amore ma queste sono giornate ottime. Ottime prospettive sul lavoro. E’ possibile che ci sia un cambiamento importante. Forti emozioni nella giornata di domenica. Le stelle migliori sono previste per il fine settimana.











