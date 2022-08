Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 agosto 2022/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-18 agosto 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Torna come sempre l’appuntamento con le stelle e con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale per i giorni dal 13 al 19 agosto 2022, cosa riserveranno le stelle a tutti i segni zodiacali nella settimana di Ferragosto? Chi tra di loro riuscirà ad avere una settimana al top e chi invece dovrà attendere tempi migliori? Per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete single agosto sarà il mese dell’amore mentre per chi è impegnato in una vita di coppia la presenza di Venere aiuterà a risolvere le incomprensioni. Sul lavoro invece questo segno zodiacale riuscirà ad avere dei passi in avanti e un fermento molto stimolante.

I nati sotto il segno del Toro, secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale riusciranno ad avere una settimana molto buona, per tutti i single Venere nervoso potrebbe indicare una indisponibilità ad amare anche se capiterà di essere attratti da qualcuno e nelle giornate di mercoledì e giovedì potrebbero accadere delle belle sorprese. Per tutti i Toro sul lavoro presto ci sarà una prova da superare.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 agosto 2022: le previsioni per Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno dei Gemelli single potrebbero avere qualche contrasto nel fine settimana con i segni della Vergine e dei Pesci, mentre per tutti coloro impegnati in una vita di coppia ci saranno grandi progetti da portare avanti nelle prossime settimane. Sul lavoro invece, per questo segno zodiacale è arrivato il momento di mettersi alla prova a di seguire solo una strada.

Per i nati sotto il segno del Cancro single l’oroscopo Paolo Fox settimanale prevede nuovi amori coinvolgenti e intriganti tipici dell’estate, mentre per tutti coloro impegnati all’interno della vita di coppia non verranno risparmiati dai dubbi che riusciranno a superare solo le relazioni più forti. Sul lavoro invece ci sono buone opportunità per questo segno zodiacale anche per chi è stato fermo a lungo e che nei prossimi giorni riuscirà a ripartire in serenità.

