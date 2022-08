Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 agosto 2022/ Previsioni per Leone, Vergine e..

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-18 agosto 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale? Chi tra i nati sotto il segno del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione riusciranno ad avere una settimana al top e chi invece dovrà attendere tempi migliori? Come ogni settimana su “DipiùTv” l’astrologo ha divulgato le sue previsioni per la prossima settimana. I nati sotto il segno del Leone single nella settimana di Ferragosto vedranno tutto più facile in amore anche grazie al transito di Venere che alimenta buone speranze. Una settimana interessante per i nati sotto il segno del Leone che avranno nuovi progetti aiutati anche dalla presenza di Giove nel segno.

I nati sotto il segno della Vergine single la prossima settimana avranno ancora la presenza di Mercurio in transito, per coloro impegnati in una relazione di coppia la prossima settimana avrà inizio un periodo molto positivo in cui mettere in chiaro la situazione di coppia. Anche sul lavoro le prossime settimane saranno molto fruttuose per nuovi progetti e nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 agosto 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno della Bilancia avranno una settimana piuttosto movimentata sia sul piano sentimentale dove sia coloro impegnati in una relazione sia i single dovranno fare i conti con qualche momento di crisi. Momento negativo anche per quanto riguarda il lavoro che impone a questo segno zodiacale di iniziare a fare progetti per il suo futuro.

Una settimana sottotono anche per i nati sotto il segno dello Scorpione che sul lavoro avranno una settimana pigra ed indolente a causa anche della Luna in opposizione. Per quanto riguarda la vita sentimentale tutti gli appartenenti a questo segno zodiacale impegnati in una relazione di coppia avranno una settimana in cui verranno rievocati tempi complicati.

