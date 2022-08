Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 agosto 2022/ Previsioni per Sagittario, Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-18 agosto 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Come sarà la settimana di ferragosto per i nati sotto il segno del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale? Chi tra di loro avrà una settimana da dimenticare e chi invece la vivrà al top durante il periodo di ferie e di vacanze?

Secondo l’astrologo i nati sotto il segno del Sagittario impegnati in una vita di coppia avranno una settimana molto interessante per le coppie ben affiatate, mentre per coloro che vivono una relazione poco appagante sarà possibile iniziare a pensare a guardarsi intorno senza combinare troppi guai. Sul lavoro questo segno zodiacale sta vivendo un momento molto fertile per nuove acquisizioni e nuovi progetti.

Per i nati sotto il segno del Capricorno non impegnati in una relazione Venere non sarà più in opposizione e questo aumenta la speranza per chi in questi anni ha vissuto in solitudine, mentre per tutti i Capricorno impegnati in una relazione di coppia i rapporti ancora in piedi avranno una possibilità in più di recupero. Sul lavoro

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 agosto 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno dell’Acquario single avranno una settimana un po’ più complessa dovuta alla posizione opposta di Venere. La sua posizione influenza anche tutti gli appartenenti a questo segno zodiacale impegnati in una vita di coppia, secondo l’astrologo infatti, sarebbe il caso di evitare discussioni in questi giorni, Anche sul lavoro la situazione per questo segno zodiacale è incerta.

I nati sotto il segno dei Pesci single durante la settimana di Ferragosto, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale, riusciranno a far sopravvivere alcune storie nate nelle ultime settimane mentre per chi è impegnato in una relazione già da diverso tempo ci potrebbero essere discussioni su alcuni impegni personali. Tempo di rinnovamento sul lavoro. Molti Pesci infatti sono pronti per cambiare soci, ambienti ed esperienze.

