Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022/ Amore a gonfie vele per Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox settimanale è tornato con le previsioni dei segni zodiacali dei prossimi giorni. Sulle colonne del Settimanale Dipiù Tv l’astrologo ha reso noto cosa succederà in questa settimana e quali saranno i segni più fortunati in amore ma anche sul lavoro. Tre stelle per i nati sotto il segno del Leone. Venere sta transitando nel segno ma è abbastanza dispettosa. Molti avranno delle discussioni con il loro partner mentre altri cercheranno di far capire quanto valgono. Meglio procedere però con calma in particolare nella giornata di venerdì. Sul lavoro in molti ti faranno i complimenti per le scelte che hai fatto. Riceverai degli apprezzamenti ma devi inviare a tutti i curriculum perché maggiori potrebbero essere le opportunità. Le occasioni sono dietro l’angolo.

Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale saranno giorni difficili dal punto di vista lavorativo per i nati sotto il segno della Vergine. Occhio alle discussioni con il capo o con un collega. Cerca di non dargli troppo peso e procedi con i tuoi impegni. Venere è dalla tua parte e pertanto l’amore procede a gonfie vele. Se c’è una persona che ti interessa fatti avanti e dimostragli quello che provi. Devi liberarti dal passato ingombrante e andare avanti perché ogni emozione merita di essere vissuta fino in fondo.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Buone notizie in amore per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale saranno giorni in cui i venti giocheranno a favore perché Venere non è in opposizione. Cerca di lasciarti andare alle emozioni. Sei una persona che vuole tenere sotto tutto controllo ma è importante anche liberarsi dalle paure. Venerdì e sabato sono le giornate più promettenti. Sul lavoro, sei un po’ stanco, ma la settimana è interessante. Saturno è dalla tua parte, ma Giove impone dei limiti.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale non sarà una bella settimana in amore per i nati sotto il segno dello Scorpione. Venere è in opposizione e in amore potrebbero esserci delle crisi. Una persona potrebbe non ricambiare il vostro interesse ma non lasciatevi prendere dal panico. Magari si tratta solo di farvi conoscere più a fondo di quanto non stiate facendo già. Sul lavoro sarai particolarmente concentrato e non hai tempo da dedicare agli affari di cuore. Evita di fare polemiche nella giornata di venerdì. Sul lavoro cerca di fare una revisione alle finanze hai speso tanto, hai ricevuto forse meno. Non ti fidare di tutti: punta su te stesso e in particolare sulle tue capacità.











