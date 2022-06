Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022/ Cancro e Gemelli al top

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Oroscopo Paolo Fox settimanale torna con le previsioni dell’oroscopo per la settimana dal 13 al 19 giugno 2022. Quali saranno i segni più fortunati di questa settimana? L’amore prometterà grandi cose o ci saranno nubi all’orizzonte? Sul lavoro problemi o ostacoli da superare? Vediamo quindi cosa ci aspetta grazie alle previsioni segno per segno pubblicate sul settimanale DiPiù Tv. Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Mercurio è dalla tua parte e favorisce i nuovi incontri in amore. Puoi lasciarti andare finalmente alle emozioni. Cerca di rafforzare un’amicizia e fai attenzione alla giornata di mercoledì perché potrebbe essere sottotono. Novità in arrivo sul lavoro. Ci sono nell’aria progetti che potrebbero presto concretizzarsi e colloqui di lavoro da sostenere nella giornata di venerdì.

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale sarà una settimana favorevole per quanto riguarda l’amore. Una storia d’amore iniziata da poco potrà decollare e un’amicizia potrà tramutarsi in qualcosa di più importante. Lasciati andare alle emozioni soprattutto nella giornata di domenica. Sul lavoro tutto procede per il meglio ed è in fase di miglioramento. Stai pensando ad un cambiamento ma dovrai fare attenzione perché qualcuno attorno a te potrebbe pagare degli errori.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Gemelli e Cancro

Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale uno dei segni più fortunati di questa settimana sarà il Gemelli. In amore sarai molto più esigente e avrai bisogno di essere rassicurato. Non è tempo di flirt o di rapporti passeggeri ma vorrai concretezza e solidità nei rapporti. Sul lavoro ti piace sperimentare e hai dei nuovi progetti. Le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Le proposte arriveranno soprattutto nella giornata di venerdì.

Meritano invece Quattro stelle i nati sotto il segno del Cancro secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Stai cercando di fare chiarezza nel tuo cuore in questo momento perché una persona vi ha deluso profondamente. Avete messo in pausa l’amore. Hai avuto tante possibilità ma ti sei sentito messo in disparte. Cerca di andare avanti e di avere maggiore fiducia. Il weekend che arriva promette grandi cose. Sul lavoro non hai accettato un incarico importante perché hai paura di avere troppe responsabilità. Hai fatto i conti con i cambiamenti ma devi fare più attenzione alle spese. Fai attenzione a non fare passi falsi. Il lavoro probabilmente non ti soddisfa del tutto, però visto che c’è sarebbe bene mantenerlo. Chi ha intenzione di rinnovare e di fare un cambiamento dovrà per forza di cose fare anche qualche taglio. Qualcuno si è allontanato da un gruppo oppure da una società.

