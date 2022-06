Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022/ Nuovi incontri per Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 giugno 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Terza settimana di giugno e tornano e previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Quali saranno i segni più fortunati di questa settimana? L’amore prometterà grandi cose o ci saranno crisi da superare? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Novità in arrivo in amore. Hai voglia di lasciarti andare alle emozioni e di metterti in gioco. Sei ottimista e con questo spirito non potrai sottovalutare le storie d’amore nate da poco tempo. Sul lavoro ci sono delle buone opportunità in arrivo. Avrai modo di iniziare un progetto che è fermo da troppo tempo. Le soddisfazioni non mancheranno ma dovrai saper cogliere le opportunità che si presentano.

Stando all’Oroscopo Paolo Fox settimanale spettano quattro stelle invece per i nati sotto il segno del Capricorno. Non riesci a lasciare andare il passato e questo può avere delle ripercussioni in amore per quanto riguarda le storie future. Venere è favorevole e potrai vivere l’amore in modo piacevole. Cerca di lasciarti andare. Sul lavoro invece Giove è dissonante quindi meglio mantenere la calma. Sei arrabbiato, forse c’è qualcuno che non sta portando a termine i suoi impegni, come ti aveva promesso. La delusione è tanta ma cerca di non perdere la pazienza e prosegui dritto per la tua strada.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Acquario e Pesci

Buone notizie in amore per i nati sotto il segno dell’Acquario che conquista questa settimana quattro stelle. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale è bene guardare al passato per lasciarsi andare alle nuove emozioni. Se stai cercando una nuova persona datti da fare e trova posti che possano favorire nuovi incontri. Per la prossima settimana Venere tornerà favorevole e quindi dovrai farti trovare pronto. Sul lavoro cerca di guardarti attorno perché i cambiamenti sono dietro l’angolo. Chi lavora in un’azienda può già chiedere un trasferimento. Mi raccomando: tieniti lontano da discussioni e polemiche. Non ne vale la pena.

Tre stelle invece per i nati sotto il segno dei Pesci come indicato dall’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Hai bisogno di un amore rassicurante che ti dia pace e sicurezza. Venere è dalla tua parte, ma tu sei un po’ agitato, hai paura. Sei sensibile, ma questo a volte può essere un aspetto non a tuo favore: occhio, domenica sarai molto affascinante. E intrigante. Sul lavoro, ora tutto può ripartire, anche se la settimana inizierà col freno tirato. Non temere: hai tutto il tempo per ricominciare, per riprendere in mano grandi progetti. La volontà non ti manca e nella prossima settimana nuovi progetti potranno concretizzarsi.











