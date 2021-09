Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 settembre 2021/ Classifica segni Top: cancro…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 13 al 19 settembre 2021

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana che va dal 13 al 19 settembre. L’astrologo più famoso della televisione italiana, nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv, prevedere una settimana decisamente serena e tranquilla per sei segni zodiacali che avranno la possibilità di vivere i prossimi sette giorni con entusiasmo. Ariete, cancro, vergine, bilancia, scorpione e sagittario sono i segni che avranno una settimana positiva, ma cosa prevedono nel dettaglio le previsioni di Paolo Fox? Andiamo a scoprire tutto.

Cielo positivo per i nati sotto il segno dell’ariete che, in amore, non ha voglia di perdere tempo. Secondo l’oroscopo Paolo Fox potreste avere voglia di tuffarvi in una nuova avventura mentre nel lavoro sarà preferibile circondarsi di persone forti. Buona settimana anche per il cancro che, in amore, devi lasciarti andare. Hai tutte le carte in tavola per raggiungere ciò che desideri e per risolvere eventuali problemi che potrebbero nascere sul lavoro. Voglia di lasciarsi andare in amore per la vergine che, però, deve stare attenta ai nati sotto il segno del leone. Sul lavoro, la settimana parte sottotono per poi riprendersi e darti la possibilità di raggiungere nuovi obiettivi.

Settimana positiva per bilancia, scorpione e sagittario

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della bilancia sono attesi da un cielo favorevole con la possibilità di fare incontri speciali. Evitate, tuttavia, storie con persone lontane. Sul lavoro la situazione è decisamente migliore, ma mercoledì potrebbe sorgere un ostacolo. Grandi emozioni per lo scorpione che sta vivendo grandi amori. Sul lavoro, inoltre, buone notizie soprattutto per chi ha un contratto part-time.

I nati sotto il segno del sagittario hanno voglia di vivere l’amore e lasciarsi andare alle emozioni e la settimana che va dal 13 al 19 settembre offrirà le occasioni per farlo. Sul lavoro, la situazione potrebbe sbloccarsi per chi ha subito un’ingiustizia.

