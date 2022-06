Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022/ I Fatti Vostri, cambiamenti per Pesci e…

I Fatti Vostri, Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022: crisi in amore per Scorpione e…

Cosa succederà questa settimana? Quali saranno le previsioni per i vari segni zodiacali? Paolo Fox è intervenuto nel programma I Fatti Vostri e ha anticipato quali saranno i segni maggiormente fortunati di questa settimana. Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Venere non è in opposizione anche se non sei convinto di un rapporto. Non sempre riesci a lasciarti andare alle emozioni ma al contrario cerchi di controllarle e gestirle. Venerdì e sabato saranno giornate importanti. Il cielo promette grandi cose. Sul lavoro avvertirai un po’ di stanchezza. Siete un po’ sotto pressione ma cercate di non vivere tutto come una sfida.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale sono tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. In amore potrebbero esserci delle crisi perché la persona che ti interessa non ricambia le tue attenzioni. Sei concentrato sul lavoro e vuoi evitare distrazioni. Non ti fidare di tutti ma punta piuttosto su te stesso. In famiglia c’è qualche controversia da mettere a posto. A partire da metà mese ci saranno novità soprattutto per chi è rimasto deluso in amore e ha ricevuto una bella batosta. Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Novità in arrivo e nuovi incontri. Hai voglia di metterti in gioco e lasciarti andare alle emozioni. Sul lavoro nuove opportunità in arrivo. Ci sono questioni finanziarie da risolvere al più presto perché Mercurio e Sole sono in aspetto critico. L’estate si preannuncia favorevole per i single del segno.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Capricorno, Acquario e…

Paolo Fox ha poi anticipato cosa succederà ai segni restanti. Ci sono buone notizie in amore per i nati sotto il segno del Capricorno. Non guardare al passato ma cerca di andare avanti. Avete spesso una forma di controllo ossessivo e maniacale per tutto quello che vi circonda. Il destino scombina i piani programmati e questo vuol dire che può accadere sempre qualcosa di imprevedibile. Sarete affascinanti e in amore qualcuno potrebbe cadere ai vostri piedi. Sul lavoro, cerca di stare attento perché Giove è dissonante, quindi meglio mantenere la calma.

Come indica l’Oroscopo Paolo Fox settimanale sono quattro le stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. L’amore procede al rallentatore ma a partire dal 23 giugno ci sarà un’inversione di rotta. Prima di questa data fate attenzione a non parlare troppo. In questo periodo avete troppi pensieri per la testa ed è importante godersi un po’ di relax. Sul lavoro, cerca di guardarti attorno perché i cambiamenti sono dietro l’angolo. Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è dalla tua parte ma devi cambiare atteggiamento senza mostrarti impaurito e poco rassicurante. Anche sul lavoro tutto potrà ripartire e ci saranno occasioni in arrivo. La prima parte della settimana sarà all’insegna del nervosismo poi però andrà meglio.











