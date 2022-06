Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022/ I Fatti Vostri: tensioni in amore per Leone e…

I Fatti Vostri: Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-19 giugno 2022, nuovi progetti per Ariete e…

Cosa ci riserveranno gli astri in questa settimana? L’astrologo Paolo Fox durante il programma I Fatti Vostri racconta agli appassionati di astrologia come influiranno le stelle e quali saranno i segni maggiormente fortunati. Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Buone notizie per l’amore. Ora potrai lasciarti andare finalmente alle emozioni. Mercurio è dalla tua parte e favorisce nuovi incontri. In questa settimana ci sarà la possibilità di rendere più solida un’amicizia che coltivi da tempo. Occhio alla giornata di mercoledì che sarà un po’ sottotono. Sul lavoro ci sono nuovi progetti che potrebbero concretizzarsi e colloqui da sostenere nella giornata di venerdì.

Cinque stelle per i nati sotto il segno del Toro. Venere è dalla tua parte e quindi l’amore sarà a gonfie vele. Una storia d’amore potrà decollare e un’amicizia nata da poco potrà trasformarsi in qualcosa di importante. Nella giornata di domenica lasciati andare alle emozioni. Sul lavoro, tutto è in fase di miglioramento: hai pensato a un cambiamento, ma occhio perché qualcuno attorno a te dovrà pagare gli errori. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, i nati sotto il segno dei Gemelli avranno bisogno di essere rassicurati. Prova ad essere più dolce e sensibile. Sul lavoro ti piace sperimentare. Le proposte arriveranno soprattutto nella giornata di venerdì.

Amore in pausa per i nati sotto il segno del Cancro. Paolo Fox ha previsto una settimana difficile per questo segno che si sente messo da parte da un po’ di tempo. Cerca di riacquistare fiducia perché il weekend promette grandi cose. Sul lavoro, non hai accettato un incarico importante, forse per paura di avere troppe responsabilità. Hai fatto i conti con dei cambiamenti, ma ora devi fare attenzione alle spese. Tre stelle per i nati sotto il segno del Leone. Venere appare dispettosa e in opposizione. Ci saranno delle tensioni con il partner ma bisogna affrontare tutto con calma soprattutto nella giornata di giovedì. Sul lavoro, le tue scelte saranno apprezzate e ci saranno dei complimenti in arrivo per il lavoro svolto.

L’amore procederà a gonfie vele anche per i nati sotto il segno della Vergine. E’ importante farsi avanti con la persona che ti piace senza alcun imbarazzo. Sul lavoro evita le discussioni con il collega o con il capo. Meglio lasciarsi scivolare le cosse addosso e portare a termine gli impegni. Attenzione alla giornata di mercoledì. Cercate di stare più con la vostra famiglia e in particolare con la persona che amate e che avete trascurato nei mesi scorsi a causa del troppo lavoro.











