Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 dicembre 2020/ Classifica: Acquario top ma Vergine e Gemelli…

OROSCOPO PAOLO FOX SETTIMANALE 14-20 DICEMBRE 2020: LA CLASSIFICA

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la settimana che va dal 14 al 20 dicembre 2020. Acquario: il segno ha chiuso la settimana in maniera negativa, ma ora recupera ed è molto forte. Sentirsi in un posto diverso di quello dove si è questo è evidente, si devono studiare strategie migliori ma ora si è davvero felici e soprattutto c’è la capacità di uscire dalle preoccupazioni. Ariete: non si può che festeggiare questa settimana, gradualmente si riuscirà a ingranare la marcia. Ci sarà un febbraio importante anche per i sentimenti. Leone: un buon cielo può portare a mettere a posto dei conti. Si deve essere più presenti in amore. Sul lavoro ci si trova sempre a lottare, ma per fortuna si è forti.

Sagittario: stando all’oroscopo di Paolo Fox ci si può innamorare, ci si ritiene paladini della giustizia ma non si può difendere l’indifendibile. Non si devono aiutare persone che non sono così importanti. L’amore ha bisogno di coraggio. Bilancia: Giove e Saturno tornano in aspetto positivo e questo non può che rappresentare un grande evento anche se molti hanno cambiato ruolo e mansione. Si potrebbe dover buttare tutto alle ortiche per ricostruire l’identità. Si faranno grandi cose. Capricorno: il 2020 è stato un anno abbastanza importante nonostante un 2020 difficile per tutti. Ci sarà anche chi non è stato sereno, ma si è costruito molto quest’anno e nel 2021 si avrà ancora di più. Non si deve limitare il raggio d’azione in amore.

OROSCOPO PAOLO FOX, GEMELLI E VERGINE: I SEGNI IN CALO DI QUESTA SETTIMANA

Voltiamo pagina sull’oroscopo di Paolo Fox e soffermiamoci sulla seconda parte dei segni da analizzare da vicino. Cancro: Saturno non è più negativo e in contrasto, presto si salirà di grado. Il segno se la prende di meno sotto diversi punti di vista. Chi ha dovuto litigare cercherà di risolvere tutto. Febbraio e marzo saranno mesi propositivi in questo senso. Pesci: si è in debito col destino e con il proprio partner. Come per la Vergine le prossime settimane in amore invitano ad essere molto cauti e accorti soprattutto se una persona è lontana. C’è bisogno di attenzioni quotidiane. Si è polemici. Toro: si è preoccupati, pieni di iniziative che non si sa bene se partiranno o meno. Il vero dubbio non è legato a dicembre ma alla primavera prossima soprattutto se ci sono situazioni in bilico.

Scorpione: secondo l’oroscopo di Paolo Fox i nuovi pianeti indicano che si deve parlare solo se strettamente necessario. Si è provocatori, si mette a disagio gli interlocutori per capire cosa pensano, non si deve fare ora si deve stare attenti. Gemelli: Venere nervosa, settimana giù di corda, inizierà un grande recupero con Giove e Saturno che inizieranno un transito importante. C’è un’occasione per l’immediato futuro di iniziare a vivere nuovi progetti. Ci si sente stranamente più forti dopo un anno deludente. Vergine: per lavorare troppo ci si sta dimenticando dell’amore, qualcuno potrebbe reclamare. In questo momento ci sono dei dubbi. La settimana potrebbe portare qualche piccolo fastidio soprattutto nei weekend. Si è nervosi e agitati per come e dove passare le festività. Si deve stare vicini alla persona che si ama. Venere invita ad amare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA