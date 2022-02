Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 febbraio 2022/ Classifica segni Flop: leone…

Oroscopo Paolo Fox dal 14 al 20 febbraio 2022: la classifica settimanale

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox fonite dal settimanale DiPiù Tv che pubblica tutti i consigli dell’astrologo più famoso della televisione italiana per la settimana che va dal 14 al 20 febbraio? Come sarà la settimana per l’amore e il lavoro? Quali segni dovranno fare attenzioni a tensioni e problemi che potrebbero sorgere nel corso dei prossimi giorni? Non sarà una settimana particolarmente tranquilla per ariete, cancro, leone, scorpione, sagittario e capricorno, ma andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox: giorni flop per ariete, cancro e leone

Periodo critico in amore per i nati sotto il segno dell’ariete che, tuttavia, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, potranno tirare un sospiro di sollievo nelle prossime settimane. Chi sta vivendo una storia dovrà fare il possibile per non rovinare tutto e provare a salvare un sentimento importante. Sul lavoro non è il momento di avanzare pretese: cercate di accettare quello che vi viene offerto.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox piccoli contrasti in amore per i nati sotto il segno del cancro che, tuttavia, riusciranno a superarsi senza difficoltà. Chi ha chiuso da poco una storia potrebbe avere ancora qualche perplessità. Nuovi incontri potrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma le relazioni che nascono in questo periodo non sono particolarmente stabili. Sul lavoro è un periodo di transizione in attesa di importanti novità. Poca attenzione alla sfera dei sentimenti per il leone che è concentrato sul lavoro dove c’è tanta ambizione. Forse troppa per il periodo che state attraversando.

Oroscopo Paolo Fox: come sarà la settimana per scorpione, sagittario e capricorno

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dal 14 al 20 febbraio, sarà particolarmente tesa per i nati sotto il segno dello scorpione. In amore non mancheranno i conflitti. Nervi tesi soprattutto per chi vive un amore a distanza. Sul lavoro, se ci sono dei progetti da portare avanti, sarebbe il caso di aspettare ancora prima di cominciare a lavorarci su.

Per i nati sotto il segno del sagittario, gli incontri in amore sono favoriti, ma tutto potrebbe saltare per la vostra continua indecisione. Piccoli disagi, inoltre, sul lavoro non contribuiranno a regalarvi sorrisi e ottimismo. Infini, i nati sotto il segno del capricorno potrebbero affrontare piccole crisi in amore, ma tutto è temporaneo. Venere, infatti, sarà presto dalla vostra parte. Sul lavoro arriveranno delle ottime occasioni, ma cercate di non viaggiare troppo con la fantasia cogliendo al volo ciò che vi verrà offerto.

