Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 giugno 2021/ Classifica, segni Top: gemelli, cancro, leone…

Come sarà la settimana che va dal 14 al 20 giugno secondo l’oroscopo Paolo Fox? Come ogni settimana torna l’appuntamento con le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione italiana pubblicate sul settimanale DiPiù Tv. Paolo Fox torna così a dare consigli su come affrontare i prossimi sette giorni. Alcuni segni godranno dei favori delle stelle mentre altri dovranno munirsi di pazienza in attesa di giornate più positive. I nati sotto il segno dei gemelli, cancro, leone, scorpione, sagittario e pesci vivranno una settimana top. Cosa riservano loro le stelle? Andiamo a scoprire tutto.

Ottime notizie in amore renderanno piacevole la settimana dei Gemelli. Chi è single, ha voglia di lasciarsi andare, di fare nuove conoscenze e vivere nuove emozioni. Buone occasioni anche per il lavoro. Ci sarà la possibilità di fare nuove collaborazioni e le stelle consigliano di cogliere al volo le occasioni. Periodo positivo in amore per i nati sotto il segno del cancro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox chi ha già una storia riuscirà a tirare fuori il lato passionale mentre chi è single proverà a lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro, le decisioni che prendete in questo periodo saranno fondamentali per il futuro. Belle emozioni in amore anche per il leone per il quale sono favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, invece, serve un po’ di attenzione anche se questa settimana è abbastanza positiva.

I nati sotto il segno dello scorpione hanno le idee chiare in amore e hanno voglia di avere nuovi incontri. Non sono, tuttavia, esclusi ritorni di fiamma. Sul lavoro, potrebbero esserci discussioni con il capo, ma a metà settimana, una tua idea potrebbe essere sfruttata. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno del sagittario, dopo aver messo definitivamente un punto al passato, sono pronti a riaprire il proprio cuore all’amore. Settimana positiva anche sul lavoro con opportunità da cogliere al volo. I pesci, infine, vedranno la propria situazione sentimentale migliorare e chi ha affrontare una separazione ritroverà finalmente la voglia di andare avanti. Attenzione, invece, alla situazione economica.

