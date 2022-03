Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 marzo 2022/ Classifica: previsioni, segni flop!

Oroscopo Paolo Fox: i segni flop della classifica settimanale dal 14 al 20 marzo 2022

Si avvicina la primavera 2022 e con le nuove congiunzioni astrali si preannunciano importanti cambiamenti per i segni dello zodiaco, per cui -sulla base dell’oroscopo Paolo Fox relativo alla settimana dal 14 al 20 marzo 2022 , rilasciato sull’App Astri, si delinea l’annessa classifica dei 6 segni flop che sono alle prese con una crisi. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa emerge, per gli appassionati fruitori delle previsioni astrologiche:

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 marzo 2022/ Classifica: previsioni, i segni top!

Si parte con il segno dei Gemelli, che presto avrà modo di viversi la vita come vuole, ma prima in amore dovrà liberarsi della presenza di persone che ostacolano la propria felicità, mosse dall’invidia contro i nati sotto il segno. Potrebbero esserci delle discussioni col capo sul posto di lavoro, e per il benessere e la salute in generale, potrebbe presentarsi un disagio psicologico.

Oroscopo domani 14 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e...

Spazio poi ai nati sotto il segno del Cancro: il momento è complesso in quanto potrebbero subentrare delle nuova responsabilità. In questa fase di transizione, si presenterà dinanzi la decisione da prendere su una storia di lunga data, vale la pena proseguirla? Sul posto di lavoro, nonostante i problemi, un collega potrebbe darvi una mano. Per ciò che concerne la salute generale, sarà importante concentrarsi sugli hobby e le attività che sono di proprio gradimento.

L’oroscopoPaolo Fox settimanale a cura, inoltre, al Leone suggerisce di dare la priorità alla risoluzione di alcune questioni di carattere personale, anche legate agli affetti e alla famiglia, da dover risolvere.

Oroscopo domani 14 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Salute e lavoro

Classifica settimanale dal 14 al 20 marzo 2022, oroscopo Paolo Fox: situazione complessa per Capricorno

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, inoltre in questa settimana, per la Vergine si prevede un periodo di stage volto a ristabilire il proprio equilibrio e le energie. Negli affetti i nati sotto il segno devono evitare di apparire egoisti. per ciò che concerne le finanze e il lavoro in generale, e difficile potrebbe risultare portare a termine un’operazione commerciale. Per ciò che concerne la salute generale, il consiglio è quello di curare l’alimentazione: a partire dalla colazione, che deve saper garantire l’apporto calorico per affrontare al meglio la giornata.

Spazio poi al segno dei Capricorno: bisogna prestare attenzione alle attività che si svolgono, perché l’errore per disattenzione potrebbe essere dietro l’angolo. La tendenza a effettuare spese importanti potrebbe comportare dei problemi finanziari. Per il benessere generale, si consiglia una dieta ricca di frutta e verdura.

Infine, l’oroscopo Paolo Fox settimanale si conclude con le previsioni per l‘Acquario: servirà la giusta concentrazione per andare avanti. In amore bisognerà trovare il coraggio per rivelare i propri sentimenti. Nel lavoro e nelle finanze, potrebbe subentrare un inconveniente finanziario. Il consiglio per il benessere e la salute generale è quello di rilassarsi.

Per gli appassionati di previsioni astrologiche, si delinea, intanto, anche la classifica dei segni top della settimana di metà marzo 2022 ..



© RIPRODUZIONE RISERVATA