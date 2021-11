Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 novembre 2021/ Classifica segni flop: gemelli, cancro, leone

Oroscopo Paolo Fox dal 15 al 21 novembre 2021: la classifica settimanale

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana dal 15 al 21 novembre, non sarà totalmente positiva per i nati sotto il segno dell’ariete, toro, gemelli, cancro, leone e bilancia. Come si legge sul settimanale DiPiù Tv che riporta le previsioni dell’astrologo più famoso della televisione, i nati sotto il segno dell‘ariete sono attesi da giorni in cui in amore è necessario avere pazienza e non spingere il piede sull’acceleratore prima del previsto. Prima di tuffarsi in nuove conoscenze è bene fare chiarezza nel proprio cuore. Sul lavoro, invece, c’è ancora un po’ di tensione anche per un progetto avviato che, tuttavia, fatica a decollare.

Settimana di chiarezza per il toro che, in amore, deve guardare bene nel proprio cuore e capire ciò che desidera realmente. Sta, tuttavia, per arrivare un periodo tranquillo mentre sul lavoro, pur non essendoci ancora un buon riscontro economico rispetto al duro lavoro fatto, il futuro promette bene. Per i nati sotto il segno dei gemelli, invece, la nuova settimana promette incontri occasionali in amore dove è necessario essere chiari e non mentire. Sul lavoro è necessario mantenere la calma.

Cancro, leone e bilancia attesi da una settimana sottotono, la sentenza dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, anche i nati sotto il segno del cancro, sono attesi da sette giorni in cui le stelle non saranno totalmente dalla loro parte. In amore, le polemiche sono all’ordine del giorno sia per chi è in coppia che per i single. Sul lavoro, un progetto potrebbe cambiare ancora. La situazione, complessivamente, è buona ma ci sono situazioni che vanno chiarite.

Settimana sottotono anche per il leone. In amore è necessario avere dei chiarimenti dopo alcune polemiche soprattutto per chi vive una situazione in cui i sentimenti non sono totalmente ricambiati. Sul lavoro è un periodo di grandi cambiamenti che necessità di calma e fermezza per adeguarsi. Infine, l’amore per i nati sotto il segno della bilancia è animato da discussioni. Per dare una svolta alla vita sentimentale serve uscire e fare nuove conoscenze. Cambiamenti potrebbero arrivare, inoltre, sul lavoro.

