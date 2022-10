Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 15 al 21 ottobre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Il desiderio di vivere avventure è molto forte. Nella giornata di mercoledì Luna e Venere saranno favorevoli. L’influsso gentile dei pianeti appiana i contrasti e dà il via ad una fase che può farti tornare a vivere un sentimento con l’esuberanza di quando eri adolescente. Nella giornata di venerdì qualcosa non va per il verso giusto. Le coppie collaudate da tempo dovrebbero ritrovare un po’ di vivacità. La noia non dovrebbe mai prendere il sopravvento in un rapporto sentimentale. Sul lavoro non sottovalutare le opportunità. Giove sarà favorevole per diversi mesi, quindi bisogna essere lungimiranti e favorire le strategie vincenti.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. I single stanno pensando troppo al lavoro e l’amore finisce per stare in secondo piano. Per vivere qualche miglioramento bisognerà aspettare domenica prossima. Venerdì sarà la giornata ideale per stringere un’amicizia. Attenti alla giornata di lunedì per i rapporti in crisi. Nel 2023 arriverà un buon successo ma ora bisognerà agire con diplomazia. Giornata agitata lunedì.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022: previsioni per Acquario e Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, è il periodo giusto per i single per trovare l’amore. Potrebbero nascere problemi con un partner geloso. Non escluso un ritorno di fiamma. Le responsabilità pesano. Se ci sono problemi di coppia sarebbe meglio risolverli subito perché la fine del mese di ottobre potrebbe creare disagi. Fai cadere le discussioni e cerca di essere concreto. Sul lavoro avvertirai un po’ di stanchezza. I nuovi progetti vanno analizzati con cura.

Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. La fine di questo mese vedrà Venere in posizione intrigante. Il grande amore per il prossimo e il desiderio di riscatto sono le carte vincenti per la fortuna in amore. Nella giornata di venerdì dovrai portare pazienza per l’opposizione di Venere. Nelle coppie si registra una fase di distacco. Le coppie che vogliono sposarsi potranno farlo nei prossimi mesi. Sul lavoro se qualcosa non funziona meglio non andare avanti. Se alcune mansioni non sono più gradite puoi chiedere di cambiare. Dalla fine di ottobre sarà tutto più facile.

