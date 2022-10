Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022: previsioni per Ariete e Toro

L’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 15 al 21 ottobre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Tre stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per i single del segno non è un periodo tranquillo. Sei troppo agitato per questioni di lavoro e i pensieri sono troppi. Cerca di affrontare serenamente un problema ed evita discussioni nella giornata di sabato. In questo momento, l’amore non è in cima ai tuoi pensieri. Il lavoro ti sta portando via del tempo e ci sono stati cambiamenti importanti. Una tensione interiore andrà placata altrimenti nel fine settimana potrebbero esserci delle incomprensioni. Sul lavoro ci sarà qualche piccola difficoltà. Stai portando avanti progetti importanti e sei hai delle responsabilità è normale non avere un attimo di tempo.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Hai da poco iniziato una storia ma vuoi capire se ci sono i presupposti per andare o meno avanti. Urano ha portato cambiamenti drastici in alcune relazioni e può aver messo in crisi un rapporto. Proposte interessanti sul lavoro. I progetti dispendiosi andranno messi da parte . Non bisogna spendere prima di aver guadagnato.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022: previsioni per Gemelli e Cancro

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli. Per i single gli incontri possono essere intriganti in questa fase. Venerdì e sabato saranno giornate nervose e qualcuno potrà essere rimesso in discussione. Le coppie che convivono da poco dovranno fare i conti con spese eccessive. Venere è favorevole e permette una riconciliazione. A casa ci saranno delle questioni da risolvere. Ottobre sarà un mese di crescita professionale ma per problemi di denaro sarà meglio rimandare un progetto a cui tenevi molto.

Tre stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, i single saranno molto indecisi. Saranno giornate turbolente anche sul lavoro. Nella coppia ci sarà una mancanza di comunicazione. Si rischia di discutere e il nervosismo è alto. Sul lavoro non ci sono stimoli in questo periodo. Dovrai cambiare o interrompere il programma degli ultimi mesi. Dovrai metterti in gioco in modo diverso e valutare altre possibilità.











