Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, attraverso il Settimanale Dipiùtv, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dal 15 al 21 ottobre. Tutti sperano di poter trascorrere una settimana all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Leone. Il transito di Venere alimenta nuovi incontri per i single del segno. Qualche Leone potrebbe portare avanti due storie, una ufficiale e l’altra ufficiosa. Le giovani coppie saranno favorite in questo momento. Oroscopo fertile per chi vuole avere un figlio anche considerando che Giove sarà favorevole fino alla tarda primavera del 2023. Situazione di grande forza sul lavoro. Il transito della Luna delle giornate di martedì e mercoledì sarà efficace per risolvere un contenzioso. Giove e Venere aiuteranno a vivere con entusiasmo.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro...

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Venere inizierà un transito molto bello dalla giornata di domenica prossima . La Luna sarà nel segno venerdì e per questo potresti fare incontri speciali. Le coppie che hanno un progetto saranno decisamente favorite. La Luna non sarà mai contraria questa settimana. Progetto importante pronto per il 2023. Per chi ha un’attività a provvigione ci saranno possibilità di guadagno.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox settimanale 15-21 ottobre 2022: le previsioni per la Bilancia e Scorpione

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, Venere transita nel segno e nel fine settimana ci sarà una bella emozione da vivere. Se il tuo cuore è libero da pensieri lasciati andare ad una nuova storia. Nelle prossime settimane un’amicizia si trasformerà in qualcosa di più importante. Non tutte le coppie hanno resistito alla tempesta estiva ma quelle rimaste in piedi sono quelle più forti. Per giovane coppie devono risolvere un problema in casa. Periodo fertile per chi vuole avere figli. Entro la fine del mese riceverai una buona conferma sul lavoro. Se devi fare una proposta mercoledì sarà il giorno migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 16 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Questo è un ottimo periodo per fare degli incontri. Venere entrerà nel segno da domenica. Con il partner giusto potrai fare scelte importanti. La fine di ottobre sarà interessante per stare più tempo con la persona amata. Opportunità uniche sul lavoro. Dopo un periodo di difficoltà è giusto avere una buona ricompensa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA