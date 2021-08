Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 agosto 2021/ Classifica segni Top: vergine…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 16 al 22 agosto 2021

Come sarà la settimana che va dal 16 al 22 agosto secondo l’oroscopo Paolo Fox? Il caldo, l’estate e l’aria di vacanza aiuterà i segni zodiacali ancora single a trovare l’amore? Come sempre, a fornire qualche indicazioni sull’andamento della settimana è Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana, attraverso l’App Astri di Paolo Fox, fornisce consigli su come affrontare la nuova settimana esortando tutti a verificare e a non credere all’oroscopo.

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, la settimana che va dal 16 al 22 agosto, sarà decisamente positiva per il toro che, particolarmente raggiante e propositivo, sfrutterà la domenica per ricaricare le energie. In amore potrebbero esserci dei dubbi, ma tutto si risolverà senza problemi. Tante opportunità per i nati sotto il segno del leone, soprattutto nel lavoro. Sarà una settimana decisiva anche per prendere decisioni importanti. Settimana scoppiettante per la vergine che farà colpo su una persona che, fino a poco tempo fa, considerava una semplice amicizia.

Settimana top per bilancia, sagittario e capricorno: cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox?

Settimana tranquilla per i nati sotto il segno della bilancia anche se potrebbero esserci dei piccoli battibecchi con il partner. Sarà necessario mettere da parte l’orgoglio per sistemare immediatamente la situazione. Buone idee nel lavoro dove potrebbero arrivare delle belle sorprese. Secondo l’oroscopo Paolo Fox amore a gonfie vele per il sagittario che vivrà numerosi colpi di scena soprattutto nella giornata di venerdì quando la persona che consideravate solo un’amicizia potrebbe dichiararsi. Tutto tranquillo nel lavoro.

Infine, i nati sotto il segno del capricorno potranno gettare delle basi importanti nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì che saranno molto importanti per il futuro. sta, inoltre, per arrivare il momento di prendere una decisione importante per il futuro. Anche in amore, infine, è arrivato il momento di decidere se continuare o meno una storia o una frequentazione e la settimana che va dal 16 al 22 agosto è quella giusta.



