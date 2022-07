Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 luglio 2022/ Previsioni Ariete, Toro, Cancro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-12 luglio 2022: tensioni per Ariete e rilancio sul lavoro per Toro

Anche per questa settimana tornano le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Come andranno questi giorni sul fronte sentimentale e professionale? In amore quale segno sarà fortunato? Non ci resta che scoprirlo con le previsioni dell’amato astrologo Paolo Fox, sempre puntuale con le sue anticipazioni. Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. Nella giornata di lunedì evitate di trasformare i vostri rapporti sentimentali in una fonte di nervosismo. I nuovi rapporti decollano seppur lentamente. Ci sarà qualche ostacolo da superare e da questo punto di vita agosto sarà un mese migliore. Cautela nella giornata di martedì. Per le coppie ci saranno tensioni e problemi da superare. Anche se non ti riesce bene farti scivolare le cose addosso cerca di provarci.

Sul lavoro i rapporti con gli altri sono in espansione. C’è chi ha cambiato ruolo e chi invece si trasferirà per lavoro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale sono quattro le stelle per i nati sotto il segno del Toro. I single potranno trovare nuove amicizie divertenti. Nella parte finale della settimana ci saranno incontri eccitanti e passionali. I legami di vecchia data sono protetti da Venere e per questo motivo potrebbero esserci in arrivo progetti come matrimoni o convivenze. Sul lavoro potrai rimetterti in gioco ed è importante tenere presente che la situazione potrà avere un rilancio.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-12 luglio 2022: difficoltà sul lavoro per Gemelli e cambiamenti per Cancro

Incontro interessante per i single del Gemelli. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale, nei prossimi giorni Mercurio e Venere saranno in posizione favorevole. Saranno giorni fortunati anche per rivalutare un sentimento. Se il tuo cuore è reduce da una separazione potrete guardare oltre. Ottimo oroscopo per quanti si sono sposati da poco o vogliono andare a convivere. Cerca il divertimento e evita inutili confronti mentali. Sul lavoro ci sono delle difficoltà. Se non sei contento della situazione questi influssi sono utili per andare fino in fondo al problema. Mercurio è favorevole e potrai trovare una soluzione.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Cancro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale Venere entrerà nel segno della giornata di lunedì. Cerca di mettere da parte i problemi personali. Hai vissuto un periodo impegnativo e per questo non ti fidi più di tutto quello che ti viene detto. La parte centrale della settimana sarà più nervosa mentre nel fine settimana qualcosa volgerà a tuo favore. Sul lavoro, Giove parla di cambiamenti che non avresti voluto fare ma che sono avvenuti lo stesso. Alcuni professionisti hanno lasciato un certo ruolo o un certo gruppo.











