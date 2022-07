Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 luglio 2022/ Previsioni per Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 luglio: le previsioni per Sagittario e Capricorno

L’oroscopo Paolo Fox settimanale prosegue le previsioni dei segni zodiacali dal 16 al 22 luglio. Quale sarà il segno fortunato in amore? Chi avrà incontri interessanti durante le vacanze? Cinque stelle per i nati sotto il segno del Sagittario. Agosto sarà un mese importante a livello sentimentale. Giornate di interesse saranno quelle di metà settimana. Gli incontri che si fanno in questo periodo non vanno sottovalutati. Secondo Paolo Fox, dovrai superare problemi familiari. Le coppie che discutono da tempo devono prendersi una pausa di riflessione. Attenzione ai terzi incomodi. Spesso quando non si va d’accordo con una persona ci si guarda intorno. Sul lavoro, la situazione è in recupero grazie a Giove che è favorevole. In settimana cerca di evitare complicazioni. Lunedì e martedì saranno giornate complicate.

Tre stelle per il Capricorno. In amore pretendi di avere il coltello dalla parte del manico. Il transito di Venere in opposizione porta qualche difficoltà in amore. Nella seconda parte della settimana potresti avere dei ripensamenti. Periodo complicato sul lavoro secondo Paolo Fox. Non conviene dare spazio alle discussioni ma è chiaro che avresti voluto una collocazione migliore.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Acquario e Pesci

L’oroscopo Paolo Fox settimanale per la settimana 16-22 luglio proseguono con i segni restanti. Quattro stelle per l’Acquario. Nei prossimi due giorni potreste voler fare qualcosa di folle: se avete al vostro fianco una persona che condivide il vostro atteggiamento potete organizzare una piccola partenza, qualcosa di divertente. Con Marte contrario bisognerà fare attenzione ai piccoli fastidi che possono nascere per colpa della distrazione. Sabato e domenica, infatti, saranno giornate in cui ogni tanto avrete la testa tra le nuvole: cercate di non commettere errori.

Settimana favorevole secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale per i Pesci. Nella giornata di sabato potrete contare sulla Luna favorevole e da lunedì su Venere favorevole. Queste stelle non hanno il potere di farvi dimenticare tutti i tristi trascorsi ma vi regalano più voglia di fare. State per ricevere una bella spinta anche sul lavoro: sarà un weekend particolarmente creativo per chi deve inventare qualcosa di nuovo o trovare soluzioni. L’amore può tornare protagonista: affidatevi al dialogo, esprimete le vostre esitazioni e magari in questo modo riuscirete a ricucire un rapporto. Da lunedì si riparte o cercate altrove.











