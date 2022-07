Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 luglio 2022/ Previsioni per Leone, Vergine e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Leone e Vergine

L’Oroscopo Paolo Fox settimanale prosegue le previsioni dei segni zodiacali per la settimana dal 16 al 22 luglio. Settimana molto favorevole per i nati sotto il segno del Leone. Mercurio inizia un transito nel segno. Per evitare complicazioni rifletti e dimentica le persone che ti hanno fatto del male. Nelle ultime settimane ci sono stati problemi sul lavoro e anche qualche preoccupazione di troppo. In momenti come questo è importante poter contare sul sostegno della persona che si ama. Sul lavoro cerca di sviluppare le tue idee con calma e ricorda che Giove è dalla tua parte. Le collaborazioni sono rafforzate da questo cielo.

Quattro stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Nelle ultime settimane appari giù di corda. Potresti aver puntato una persona sbagliata o esserti ricreduto. C’è una persona che non te la racconta giusta e non riesci a vivere più le cose con serenità. Da lunedì Venere non sarà più in opposizione. Fin a oggi hai dato peso a persone che non ti hanno dato molto. Il consiglio è quello di aprire nuovi orizzonti. Sul lavoro sarai pronto a fare un grande passo. E’ in arrivo una situazione astrologica importante ma devi prima cercare di dimenticare qualche passo falso fatto a giugno.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Tre stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. In questi giorni ci sono tante cose da fare nell’ambito del lavoro. L’amore sta perdendo importanza oppure non ti senti sicuro di quello che stai provando. Prova a vedere cosa accade tra martedì e mercoledì. Sarai pronto a dire come la pensi. La vita di coppia avrò bisogno di una revisione generale. Ancora una volta ti sentirai messo alla prova. Secondo Oroscopo Paolo Fox settimanale, sul lavoro sarai molto più prudente. Ora ti lanci con meno entusiasmo nelle situazioni che non conosci e questo è normale visto che da maggio ci sono stati problemi.

Tre stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Detesti soffrire per amore e per questo preferisci andare con i piedi di piombo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale in questo periodo potresti prenderti una bella rivincita. Venere tornerà protagonista ma meglio non cantare vittoria. Nelle ultime settimane ci sono state dispute e tensioni. Sul lavoro usa l’arma della diplomazia. L’opposizione della Luna renderà complicate le giornate di giovedì e venerdì. Compravendite e acquisti vanno fatti per il tramite di persone che possano darti una garanzia.











