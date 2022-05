Oroscopo Paolo Fox settimanale 16-22 maggio 2022/ Classifica segni top: Leone e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale le previsioni 16-22 maggio 2022

Come sarà la prossima settimana per tutti i segni zodiacali? Chi di loro avrà una settimana caratterizzata dal favore delle stelle e chi, invece, dovrà fare i conti con qualche difficoltà in più dovuta alla posizione contraria delle stelle? A tutti questi quesiti risponde l’oroscopo Paolo Fox settimanale, con le previsioni della settimana che va dal 16 al 22 maggio. Al primo posto della classifica c’è il segno dei Gemelli con 5 stelle da parte dell’astrologo. Per questo segno si profila una settimana importante per quanto riguarda l’amore, ma non solo. Anche i progetti di lavoro si riveleranno vantaggiosi durante la stagione estiva.

Cinque stelle anche per il segno del Leone, per il quale molti nodi sono destinate a sciogliersi una volta per tutte in questo periodo. Settimana eccellente anche per Sagittario e Acquario. Per chi in passato ha lavorato bene ora può raccogliere i frutti, spiega Paolo Fox nel suo oroscopo per il Sagittario. Altro segno dello zodiaco che è riuscito ad aggiudicarsi 5 stelle è appunto quello dell’Acquario, grazie ad un periodo favorevole in amore.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: flop Capricorno, problemi di coppia!

Segue il segno dell’Ariete nella classifica dell’oroscopo Paolo Fox settimanale, con quattro stelle. Questo segno vivrà una settimana interessante per quanto riguarda i sentimenti. Quattro stelle anche per i nati sotto il segno del Toro, che nonostante i tanti impegni saranno carichi di entusiasmo. Bene anche il segno della Bilancia, la cui settimana potrebbe essere caratterizzata dalla chiusura di un accordo importante. Quattro stelle per lo Scorpione, in procinto di vivere un periodo propizio per avanzare qualche richiesta sul lavoro. Fase di grande svolta, infine, anche per i nati sotto il segno dei Pesci.

Nell’oroscopo Paolo Fox settimanale segue il segno della Vergine, con tre stelle, a causa di alcuni problemi interiore ancora da risolvere. I nati sotto il segno del Cancro, invece, dovrebbero cancellare dalla propria mente le situazioni complicate e ingestibili, perché il passato è passato. Tre stelle anche al segno del Capricorno, alle prese con insoddisfazioni sentimentali e con problemi di coppia da affrontare.

