Oroscopo Paolo Fox settimanale 18-24 aprile 2022/ Classifica, segni al top: Gemelli

Oroscopo Paolo Fox settimanale 18-24 aprile 2022: classifica e segni al top

Cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox per la settimana dal 18 al 24 aprile 2022? Quali segni avranno una settimana in discesa e quali avranno più difficoltà e dovranno aspettare tempi migliori per iniziare qualche grande cambiamento nella loro vita? Secondo l’astrologo uno dei segni che vivrà la settimana al Top è quello dei Gemelli, a cui ha dato 5 stelle. Questo segno durante la settimana vivrà un momento perfetto per l’amore sia nel caso di una relazione stabile che per i single. Questo segno zodiacale avrà anche qualche cambiamento in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 aprile 2022/ Le previsioni di Pasqua, tutto su Toro, Gemelli e Ariete

Un altro segno con ben cinque stelle è il segno della Vergine che vivrà una settimana molto stimolante grazie alla presenza di Giove favorevole. Questo segno zodiacale avrà anche una buona fortuna sul lavoro e in amore. Il consiglio dell’astrologo per questo segno zodiacale è quello di godersi tutto il più possibile. Quattro stelle per il segno dell’Ariete che la prossima settimana avrà delle giornate molto convincenti sotto tutti i punti di vista, sia in amore che sul lavoro.

Oroscopo domani 17 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 18-24 aprile 2022: Inizio sofferente per il Toro

Secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox il segno del Toro avrà un inizio settimana abbastanza teso, ma verso metà settimana tutto dovrebbe sistemarsi e questo potrebbe essere un buon momento per trascorrere tempo di qualità con partner e famiglia. I nati sotto il segno del Cancro per la prossima settimana avranno Giove in opposizione e anche Mercurio che porterà qualche problema sul lavoro. Nonostante queste difficoltà il segno del Cancro riceverà delle belle notizie, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Oroscopo domani 17 aprile 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni in amore

La penultima settimana di aprile sarà al top anche per il segno della Bilancia che vivranno durante la prossima settimana un momento molto importante per la loro carriera. Avendo Venere in opposizione questo segno zodiacale potrebbe avere alti e bassi sul lavoro anche se in amore potrà vivere alcuni momenti pieni di felicità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA