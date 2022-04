Oroscopo Paolo Fox settimanale 18-24 aprile 2022/ Classifica, segni flop: Leone giù

Oroscopo Paolo Fox Settimanale 18-24 aprile 2022: classifica e segni flop

Cosa prevedono le stelle secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox? Per quali segni la settimana che va dal 18 al 24 aprile sarà un flop e sarà conveniente attendere tempi migliori per intraprendere nuove strade e nuovi percorsi? Il segno del Sagittario nella prossima settimana avrà il Sole e la Luna in trigono. Secondo l’astrologo la penultima settimana di aprile sarà importante per tutti gli scorpione single che potrebbero approfittarne per cercare di incontrare qualcuno.

Il Capricorno durante la penultima settimana di aprile avranno Giove dalla loro parte. In amo questo segno ha acquisito una nuova fiducia, mentre per i single presto potrebbero entrare nuove persone all’interno della loro vita. Una settimana eccellente anche per il lavoro dove tutti i Capricorno potranno concentrarsi su dettagli precisi come mai prima d’ora. Il segno dell’Acquario avrà una settimana molto stimolante soprattutto per il lavoro. In amore la famiglia sarà molto importante, mentre i single saranno in grado di vendere tutto il loro fascino. La seconda parte della settimana però, potrebbe nascondere qualche insidia per questo segno.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 18-24 aprile 2022: alti e bassi per lo Scorpione

Secondo l’interpretazione delle stelle di Paolo Fox per l’oroscopo settimanale dal 18 al 24 aprile potrebbero esserci dei problemi in amore per il segno dei Pesci, secondo l’astrologo per questo segno zodiacale potrebbe essere piuttosto difficile andare d’accordo con il proprio partner. Nonostante le delusioni sul piano amoroso, questo segno zodiacale avrà diverse soddisfazioni sul piano lavorativo.

Settimana poco eccitante per il Leone a causa di Marte in opposizione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale questo segno zodiacale potrebbe sentirsi demotivato sul lavoro e in amore, nonostante il suo partner cercherà sempre di rendere le cose migliori. Gli Scorpione avranno una settimana piena di alti e bassi, l’astrologo consiglia di sfoderare tutta la propria forza per portare avanti la propria relazione, mentre il consiglio per i single è quello di distrarsi dalle attività di routine e di fare qualcosa di nuovo.

