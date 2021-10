Oroscopo Paolo Fox settimanale 18-24 Ottobre 2021/ Classifica, i segni al top

Quali saranno i segni più fortunati secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale?

L’Acquario apre ancora la fila accompagnato a braccetto dalla Bilancia, e questa volta si aggiunge anche il Toro, aiutato in amore da un bel soggiorno della luna nel segno.

Acquario sta vivendo un momento di grande rinascita: tutto sembra girare a suo favore. L’oroscopo Paolo Fox parla di sempre maggiori conquiste sul piano lavorativo. Siete finalmente riusciti a fare il cambiamento che rincorrevate da tempo? Allora adesso perseverate su questa strada. Familiari e amici saranno sicuramente dalla vostra parte.

Chi non scherza è sicuramente la Bilancia. Gli anni passati avete dovuto sudare e faticare per ottenere la minima cosa, ma adesso quegli sforzi vi saranno ripagati! L’oroscopo Paolo Fox prevede che sul lavoro le vostre idee saranno brillanti e chi vi sta attorno si dimostrerà capace di comprenderle. In amore poi il momento è tutto rosa e fiori: approfittatene!

In rimonta anche il segno del Toro. Il cielo infatti parla di armonia e bellezza, valori che anche questo segno fa propri. L’oroscopo di Paolo Fox vi affida 5 stelle e suggerisce di non intestardirsi a rivangare su situazioni del passato. Bene il lavoro, dove il vostro buonsenso vi aiuterà a districare alcune situazioni difficili.

Oroscopo Paolo Fox: tra i fortunati della settimana anche Sagittario, Gemelli e Cancro

Il Sagittario è tra i segni al top del momento. Con Venere alleata l’amore regala momenti meravigliosi secondo l’oroscopo Paolo Fox. Ma non è solo il lato piacevole della vita a dare soddisfazioni in questo periodo: anche il lavoro promette ricompense, le vostre idee saranno apprezzate da chi di dovere, fatevi avanti allora!

L’oroscopo Paolo Fox settimanale dal 18 al 24 ottobre 2021 promette una rimonta anche per il segno dei Gemelli. Non in amore, d’accordo, dove c’è ancora il rischio di incomprensioni e litigi a causa di una Venere opposta in Sagittario e qualche probabilità di non essere ricambiati. Certo Saturno e Giove sono dalla vostra parte dal punto di vista del lavoro, e questo potrebbe essere un buon momento per rinnovare dell’aria che potrebbe essere diventata un po’ stantia.

Il Cancro ha buone novità in vista secondo l’oroscopo Paolo Fox. Novità significa anche che dovete tagliare corto se una relazione datata ormai non funziona più. In questo periodo risulterete anche più attraenti ed è bene approfittarne. Cambiamenti in vista anche per il lavoro: che sia il momento di firmare un nuovo contratto?

