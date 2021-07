Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 luglio 2021/ Classifica segni Flop: gemelli…

Gemelli, bilancia, scorpione, capricorno, acquario e pesci, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, pubblicate sul settimanale DiPiù Tv, sono attesi da giorni non totalmente positivi. La settimana dal 19 al 25 luglio sarà un po’ sottotono per i segni su citati che, come consiglia l’astrologo più famoso della televisione italiana che invita sempre a verificare sul campo le previsioni, dovranno provare a mantenere la calma. Ma cosa prevedono nel dettaglio le previsioni delle stelle per la prossima settimana? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo Paolo Fox: settimana flop per gemelli, bilancia e scorpione

Tensione in amore per i nati sotto il segno della gemelli soprattutto se provate interesse per i nati sotto il segno del toro o dell’acquario. E’ un periodo particolare per i gemelli che hanno voglia soprattutto di restare da soli. Secondo l’oroscopo Paolo Fox sul lavoro potrebbero esserci scelte non di tuo gradimento e il weekend potrebbe essere caratterizzato da alcuni scontri. In amore, la bilancia potrebbe vivere delle storie difficili, ma anche molto stimolanti mentre sul lavoro è il momento di stringere i denti e resistere. Dubbi e perplessità in amore per i nati sotto il segno dello scorpione che, anche sul lavoro, ha voglia di lasciarsi andare anche se non manca la paura.

Settimana negativa per capricorno, acquario e pesci

Momento delicato in amore per i nati sotto il segno del capricorno che devono trovare la forza di dimenticare il passato e andare avanti. I single del segno, inoltre, devono trovare il coraggio di lasciarsi nuovamente andare ai sentimenti. Sul lavoro, piccole insoddisfazioni dal punto di vista economico, ma i progetti di oggi sono importanti per il futuro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox i nati sotto il segno dell‘acquario, in amore, sono alla ricerca di una complicità che considerano importante per un rapporto mentre sul lavoro è importante scendere a compromessi. Infine, nati sotto il segno dei pesci vivono un momento complicato in amore mentre sul lavoro è arrivato il momento di farsi valere presentando idee e progetti.

