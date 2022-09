Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022/ Previsioni per Acquario e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022: poche novità in amore per il Sagittario

Nuova settimana in arrivo e nuove previsioni con l’oroscopo Paolo Fox settimanale, su DiPiùTv e l’app Astri, svela l’andamento delle stelle per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per i nati sotto il segno del Sagittario, la settimana che va dal 19 al 25 settembre, non sarà totalmente positiva per i sentimenti a causa del vostro atteggiamento. I single del segno devono smettere di essere pessimisti e guardare con fiducia all’amore. Recriminazioni e tensioni anche per le coppie che potrebbero avere delle discussioni anche per questioni economiche. Settimana faticosa per il Sagittario anche sul lavoro dove la presenza di seccatori potrebbe rendere tutto insopportabile. Occhio, infine, alla salute per la probabile presenza di una leggera infiammazione alla pelle.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 settembre 2022/ Bilancia, Scorpione, Sagittario: amore e…

Difficile che tra i nati sotto il segno del Capricorno ci sia ancora qualche single. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale i sentimenti, nella settimana dal 19 al 25 settembre, sono favoriti dalle stelle e la scelta di non avere un partner potrebbe essere strettamente personale. Qualche problema all’orizzonte, invece, per le coppie. La noia potrebbe portare qualcuno addirittura al tradimento. Consensi in arrivo, invece, sul lavoro grazie al vostro impegno e alla vostra coerenza. Qualche problema fisico per il Capricorno. Attenzione, in modo particolare, alla schiena.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 18 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni

Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022: Acquario e Pesci, chi al top?

L’amore torna ad essere protagonista nella vita dei single sotto i nati dell’Acquario nella settimana dal 19 al 25 settembre. Chi è solo da un po’ di tempo, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale, deve cominciare a guardarsi intorno, ad uscire e a conoscere gente nuova. Le coppie che si erano perse ritrovano la loro armonia e la voglia di fare progetti per un futuro insieme. Un po’ di fatica sul lavoro per l’Acquario che, a metà settimana, potrebbe essere assalito dal dubbio di non riuscire a fare tutto ciò che ha in mente. Il fisico dell’Acquario, inoltre, sarà messo a dura prova dalle stelle. Attenzione soprattutto ai denti.

Oroscopo domani 18 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/Amore, salute e…

Cosa riservano, infine, le stelle ai nati sotto il segno dei Pesci? I single del segno dovranno avere ancora un po’ di pazienza prima di tornare a vivere forti e belle emozioni. I nuovi incontri non soddisfano e il ritorno di un ex potrebbe causare qualche problema. Secondo oroscopo Paolo Fox settimanale qualche piccolo momento di tensione per le coppie. Ai Pesci, basta davvero poco per perdere la pazienza. Evitate di giudicare il partner per non creare inutili tensioni. Sul lavoro, siete alla ricerca della stabilità. I prossimi mesi saranno d’attesa in vista di un 2023 che vi vedrà protagonisti. La salute, infine, potrebbe risentire di qualche piccolo fastidio dovuto ad un’alimentazione disordinata e al nervosismo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA