Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022: Ariete al top sul lavoro

Come ogni weekend, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale per i prossimi giorni. Cosa riservano le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per la settimana che va dal 19 al 25 settembre? A svelare tutto ci pensa, come sempre Paolo Fox attraverso le previsioni pubblicate dal settimanale DiPiùTv e dall’App Astri. La prossima settimana, per i nati sotto il segno dell’Ariete, sarà particolarmente intensa per l’amore. I single troveranno il coraggio di tuffarsi nella conquista di una persona mentre per le coppie non sono esclusi problemi dovuti soprattutto alla gestione della famiglia. Va decisamente meglio la sfera professionale. Sul lavoro, l’Ariete è sicuro di sè e dei propri mezzi. Concreto e determinato, sa dimostrare agli altri il proprio valore. Per la salute, invece, è il momento di iniziare una cura, rimandata troppo a lungo.

Settimana favorevole per i single del Toro. Le stelle vi spingono a vivere nuovi amori. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale provate un approccio con la persona che suscita il vostro interesse, ma non forzate nulla. Le storie che nascono in questo periodo hanno la possibilità di durare a lungo. Momento positivo per la coppie. Per quelle che si sono sposate da poco non sono esclusi progetti importanti come un figlio. Momento favorevole anche sul lavoro per i nati sotto il segno del Toro che potrebbero ricevere una bella notizia. Il periodo, inoltre, è positivo anche per iniziare una cura estetica. No si esclude un po’ di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022: amore sottotono per i Gemelli

La settimana che va dal 19 al 25 settembre, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale, non promette nulla di buono per i sentimenti ai nati sotto il segno dei Gemelli. Chi è reduce da una separazione cerca un’amicizia più che un nuovo rapporto di coppia. I single, inoltre, potrebbero arrivare anche da un rifiuto. Momento particolare anche per le coppie. Se c’è stato un tradimento della tua fiducia, non prendere decisioni avventate. Sul lavoro, è arrivato il momento di fare delle scelte evitando di fare spese folli. Anche per proteggere la salute, i Gemelli, reduci da un periodo stancante, devono decidere quali cose allontanare per ritrovare un po’ di serenità.

Via libera all’amore per i nati sotto il segno del Cancro che hanno bisogno di vivere nuove emozioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale anche una relazione poco impegnativa potrebbe aiutarvi a risvegliare il vostro cuore. Un piccolo chiarimento, invece, è necessario per le coppie. A volte, l’attrazione fisica per portare avanti una relazione non basta. Poche certezze sul lavoro per il Cancro che dovrebbe allargare le proprie conoscenze. Per la salute, infine, in generale, il periodo è decisamente più sereno.











