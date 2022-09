Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 19-25 settembre 2022: l’amore può aspettare per il Leone

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per la settimana che va dal 19 al 25 settembre? A rispondere a tale domanda è, come sempre, l’astrologo più famoso della televisione italiana Paolo Fox che, oltre a svelare l’andamento delle stelle all’interno dell’appuntamento quotidiano con I Fatti Vostri, continua a farlo anche sul settimanale DiPiùTv e sull’App Astri. Per i nati sotto il segno del Leone sarà una settimana particolare per i sentimenti. L’amore, nella vita dei single del segno, tornerà ad essere protagonista dal 29 settembre. Innamorarsi, però, non sarà facile.Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale il leone, per lasciarsi andare, ha bisogno di una persona davvero straordinaria. Va meglio, invece, alle coppie. Anche quelle in crisi riusciranno ad avere un dialogo e a trovare un punto d’incontro. Periodo migliore sul lavoro dove le vittorie arriveranno dopo tanti sacrifici. Cercate, tuttavia, di non strafare e riposarvi ed evitare nevralgie.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale coltivare nuove conoscenze e accettare inviti sono le regole da seguire per i single della Vergine. Allargare il giro delle proprie conoscenze è fondamentale per sperare di incontrare l’amore. Quale problema, invece, per le coppie causato dall’intromissione di terze persone che potrebbero portare a delle recriminazioni. Un po’ di nervosismo, infine, potrebbe causare qualche problema ai nati del segno.

Settimana importante, secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, settimanale per i single della Bilancia. Un’amicizia potrebbe trasformarsi presto in un amore e ci sono tutte le condizioni per aprire il cuore ai sentimenti dopo un periodo di pessimismo. Troppe distrazioni, invece, per le coppie che potrebbero risentire dei problemi di lavoro o personali. Cielo decisamente migliore per la sfera professionale. Dopo un po’ di rodaggio, arriveranno finalmente delle soddisfazioni. Non si esclude, infine, qualche problema fisico legato allo stomaco o alla testa che rappresentano il vostro punto debole.

Per i single nati sotto il segno dello Scorpione è arrivato il momento di mettersi in gioco e aprire nuovamente il cuore all’amore. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale La nuova settimana potrebbe così portarvi nuovi incontri che, da una parte vi stuzzicheranno, dall’altra faranno sorgere nella vostra testa tanti dubbi. Le coppie, invece, che hanno avuto dei problemi nell’ultimo periodo hanno finalmente la voglia e la forza per superare tutto. Nuovi progetti metteranno fine all’ansia che lo Scorpione prova nella sfera lavorativa. Ciò che, per il momento, è una semplice idea, potrebbe presto trasformarsi in qualcosa di concreto. In generale, nel corso della prossima settimana, lo Scorpione sentirà il bisogno di rilassarsi un po’ di più.











