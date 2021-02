Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 febbraio 2021/ Sagittario e Capricorno al top

Torna anche questa settimana l’oroscopo Paolo Fox con la classifica dei segni dal 2 al 7 febbraio 2021. Gennaio è terminato e Febbraio è appena iniziato: cosa riserverà la prima settimana del mese? Partiamo con i segni fortunati, con cinque stelle. Sarà una settimana fantastica per i nati sotto il segno dell’Ariete: è arrivato il momento di lasciarsi andare all’amore e di buttarsi alle spalle il passato. Venere torna favorevole, influenzando gli incontri e rafforzando i rapporti di coppia, soprattutto quelli con Leone e Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna cercare soluzioni e fare scelte nel più breve tempo possibile. Il Sagittario è pronto a lasciarsi andare all’amore e fare nuove esperienze. La settimana parte bene, con oltre quattro pianeti favorevoli. I cambiamenti sul lavoro si risolveranno in modo positivo. Per il Capricorno, secondo l’oroscopo settimanale, non mancano le emozioni. Per le coppie è in momento positivo, tranne quelle che hanno come partner Bilancia o Ariete. Venerdì e sabato saranno giornate di chiarimenti. Il lavoro è in lenta ripresa, ma dal punto di vista economico le cose non sono ancora chiare. Cinque stelle anche per l’Acquario: molti pianeti sono nel segno e c’è in atto una vera e propria rivoluzione. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare rotta, ma non bisogna lasciarsi prendere dalla fretta.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle per Gemelli e Cancro

Quattro stelle per i Gemelli, che stanno superando la fase di solitudine e riflessione. Paolo Fox consiglia di non pensare troppo a chi è difficile da raggiungere. Capitolo lavoro: si può recuperare e anche tanto, ma meglio evitare complicazioni e discussioni inutili. La prima settimana di febbraio parte bene per il Cancro, senza opposizioni planetarie. Dopo due anni la situazione sentimentale migliora. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero essere arrivate belle notizie e nuove opportunità, a seconda della vostra professione. Quattro stelle anche per la Bilancia. Il mese di febbraio promette bene per l’amore con Venere che inizia un transito importante, favorendo nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, la fase di recupero continuerà nelle prossime settimane. Anche per i Pesci sono giorni di recupero: i mesi di febbraio e marzo saranno fondamentali per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo promette bene e dal 25 febbraio in poi le cose potranno migliorare ulteriormente.

Oroscopo settimanale per Toro, Vergine e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, il Toro ha tre stelle. Torna la voglia di amare e una spinta maggiore arriva grazie a Venere, favorevole da venerdì. In campo professionale, non mancheranno difficoltà. A metà settimana i nati sotto questo segno vivranno un momento di forte tensione. Tre stelle anche per il Leone, pronto a lasciarsi alle spalle storie che valgono poco. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo in cui bisogna un po’ accontentarsi. La Vergine è poco presa dall’amore, più concentrata sul lavoro e problemi da risolvere. Nel fine settimana non mancheranno discussioni. Settimana in lieve calo per quanto riguarda il lavoro. Infine tre stelle per lo Scorpione, nervoso e arrabbiato in amore. Questa sarà una settimana difficile per i rapporti con gli altri, martedì 2 e mercoledì 3 febbraio potrebbe nascere qualche conflitto. Sul lavoro, Giove sarà contrario e inviterà ad essere cauti e prudenti.



