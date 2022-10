Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022/ Previsioni per Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022: Luna in opposizione per Gemelli

Paolo Fox condivide, attraverso il Settimanale Dipiùtv, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la settimana dall’2 al 7 ottobre. Tutti sperano di poter trascorrere una domenica all’insegna del relax e magari anche del divertimento. Chissà se si potrà contare su giornate effettivamente rilassanti e divertenti magari in compagnia di qualche amico o anche della nostra dolce metà. Che settimana sarà per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale? Per i nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero esserci degli ostacoli in amore. Non dovrete avere paura. I rapporti sentimentali con Capricorno e Cancro saranno nervosi. Per i nati sotto il segno del Toro sarà una settimana discreta per quanto riguarda i sentimenti. La giornata di domenica in particolare, potrebbe rivelarsi piacevole per voi e la vostra anima gemella grazie alla Luna in trigono. Dopo delle giornate abbastanza impegnative, arriva un po’ di sereno nella coppia. Sei più forte, anche se negli ultimi mesi sono state poche le coppie che hanno rivisto il proprio rapporto.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale per i nati sotto il segno del Gemelli non si profila una settimana buona sul piano dei sentimenti. La prima parte di questo fine settimana potrebbe lasciare a desiderare in amore a causa della Luna in opposizione. Si respira aria di nervosismo. I nati sotto il segno del Cancro dovranno verificare la tenuta del loro sentimento. Venere rende faticose le relazioni amorose, se siete single per dare la giusta impressione di voi, dovrete evitare di essere egocentrici.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022: soddisfazioni sul lavoro per Ariete

Giornate soddisfacenti sul lavoro per l’Ariete. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale i giorni in cui Saturno è in Capricorno sono eccellenti per esaminare in modo creativo e assertivo le questioni finanziarie ed economiche. Giove aiuta i progetti sul lavoro. Ora puoi darti da fare sul lavoro, è il momento migliore. Per il Toro è arrivato il momento di ripartire dopo un periodo di crisi. Sul lavoro aspettatevi qualche improvviso cambiamento. Cercate di cogliere le opportunità che vi capitano.

Difficoltà sul lavoro per il Gemelli. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, sul fronte lavorativo a volte potreste non avere le idee chiare, ma con Giove, Marte e Saturno favorevoli dovreste riuscire a superare qualunque ostacolo. Sul lavoro le novità arriveranno da metà mese, per ora bisogna pazientare. Non sottovalutatevi chi vi può aiutare sul lavoro. Per il Cancro è arrivato il momento di portare avanti le proprie idee sul lavoro. Sul lavoro c’è un bel po’ di fatica accumulata ma bisogna stringere i denti. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a non uscire fuori dai binari, ma con Giove negativo, attenzione comunque a come porterete avanti i vostri progetti.











