Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022/ Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022: le previsioni per Leone e Vergine

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione per la settimana che va dal 2 al 7 ottobre? A rispondere a tale domanda è, come sempre, Paolo Fox che ha condiviso le previsioni sul Settimanale Dipiùtv. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale sono quattro stelle per i nati sotto il segno del Leone. Per i single è in arrivo un miglioramento. Ora che Venere è tornata favorevole devi metterti in luce e vivere le emozioni in maniera più profonda. Potrebbero esserci degli incontri piacevoli e opportunità interessanti. Tra le persone che conosci potrebbe essercene una con cui potrebbe nascere un amore. Chi ha avuto una separazione deve sistemare i conti. Le coppie che si sono perse di vista potrebbero tornare ad essere serene come prima. L’unica giornata poco positiva sarà quella di mercoledì. Sul lavoro potrebbero esserci delle buone conferme. Devi farti valere e lunedì può portare occasioni.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale sono tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Venere da pochi giorni non è più nel tuo segno zodiacale. Stai cercando persone che non siano vittime di un passato pesante e vorresti incontrare persone che ti facciano sorridere. Ultimamente hai dato troppo spazio al lavoro e la vita di coppia ne ha risentito. Ad ottobre ci saranno giornate movimentate come quella di venerdì. Belle novità sul lavoro nei prossimi mesi. Ci sono ancora molte questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022: previsioni per Bilancia e Scorpione

Cinque stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, per i single è il momento di compiere scelte d’amore. Se sei reduce da una brutta storia, il transito di Venere permette scelte importanti. Le coppie in crisi risentiranno positivamente del transito di Venere. Se ci sono tensioni si potrà trovare un accordo. Con Marte favorevole potrai pensare a progetti importanti come la casa e i figli. Dalla primavera di quest’anno, la situazione del lavoro è cambiata e hai dovuto far fronte ad una situazione complicata. La settimana sarà favorevole.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dello Scorpione. Venere sarà tra poco nel tuo segno zodiacale. Cerca di evitare situazioni difficili. Se cerchi un riferimento sentimentale questo è un cielo di grande interesse. Problemi di famiglia all’orizzonte per le coppie. Nella giornata di mercoledì ci sarà un piccolo fastidio da risolvere. Situazione stabile sul lavoro. Ci saranno dispute o persone che si mettono contro. Cerca di lasciarti scivolare tutto addosso e procedi per la sua strada.











