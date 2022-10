Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022/ Previsioni per Sagittario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022: previsioni per Sagittario e Capricorno

Cosa prevedono le stelle per la settimana dall’2 al 7 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, sul Settimanale Dipiùtv condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianeti avversi. Tre stelle per i nati sotto il segno del Sagittario.Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale i single potrebbero iniziare a mettere in discussione un rapporto sentimentale, una conoscenza. Le giornate di giovedì e venerdì saranno più fastidiose. Le coppie stanno cercando di risolvere problemi economici. Se c’è stata una lunga lontananza, fisica e psicologica, bisogna recuperare. Giornata interessante mercoledì. Sul lavoro, il fatto che Giove sia tornato in aspetto positivo aiuta a fare scelte utili per il futuro. Vale la pena provare, tentare nuove strade. Non bisogna scoraggiarsi.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale sono cinque le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Hai dovuto dare più spazio al lavoro e meno alle relazioni sentimentali. Questa è una settimana ideale per cercare di risolvere un problema o capire se una persona fa per te oppure no. Nelle relazioni di lunga data c’è ancora tensione. La presenza della Luna nella giornata di lunedì aiuta le coppie a trovare un punto di incontro. Nuovo incarico sul lavoro. Aumenteranno le preoccupazioni e diminuirà il tempo per le cose che ami.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-7 ottobre 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Cinque stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settimanale, i legami sentimentali nati a settembre potranno migliorare. Ottobre vede Venere e Marte favorevoli. Mercoledì e giovedì saranno giornate importanti per decidere cosa fare. Giove favorevole permette progetti importanti. Sul lavoro dovrai rivedere un progetto, trovare nuove strategie. La parte centrale della settimana sarà migliore. Non sottovalutare il parere di persone che potranno essere utili.

Cinque stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Ora che Venere non è più in opposizione può ripartire anche il sentimento. Da giovedì la Luna entrerà nel segno e le emozioni torneranno positive. Settembre è stato un mese pesante per l’amore. Ci avviciniamo ad un 2023 che sarà favorevole. Sul lavoro è iniziato un periodo importante, di rivincita anche perché negli ultimi mesi qualcosa non è andato bene. Marte contrario invita ad essere più tranquilli. C’è una luce all’orizzonte per i nati nei Pesci. I single potrebbero dare inizio ad una storia importante, mentre le coppie potrebbero ritrovare la pace tanto agognata. Periodo positivo anche in ambito lavorativo. Questa settimana potrebbe portarvi molte grandi soddisfazioni, godetevele.

