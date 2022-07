Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022/ Le previsioni di Acquario, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022: le previsioni per Sagittario e Capricorno

Come anticipato dall’oroscopo Paolo Fox settimanale vediamo quali saranno le previsioni per i segni zodiacali nella settimana dal 2 all’8 luglio. Il mese di luglio è appena iniziato e c’è chi si chiede come andrà questo mese. Come andranno questi sette giorni sul lavoro e in amore? Chi si potrà godere il meritato riposo? Dalle previsioni pubblicate sul Settimane Dipiù Tv possiamo notare che i single del Sagittario vivranno un momento di confusione. Alcune persone si sono mostrate poco chiare e voi avete preso la decisione di interrompere i rapporti. Non si tratta di una crisi ma qualcosa non vi quadra e la giornata di lunedì sarà difficile. Per chi è in coppia si profilano giornate agitate. Il lavoro vi sta distraendo e vi porta via tempo. Nei primi giorni della settimana meglio evitare parenti invadenti. Giove sarà favorevole sul lavoro anche se questo non vi basta perché vorreste guidare il gioco. Evitate discussioni nelle giornate di lunedì e martedì.

Secondo le previsioni di Paolo Fox, il Capricorno appare svogliato in amore. Non sembri molto interessato anche se da martedì ci saranno novità. Sarà la settimana giusta per ritrovare la sensualità che hai perso per strada e da questo punto di vista Marte sarà favorevole. Sei troppo preso dal lavoro e questo ha ricadute sulla coppia. Negli ultimi tre mesi hai affrontato un problema sul lavoro ma ora hai le spalle larghe e lo hai dimostrato.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale, in questi giorni tira un buon vento per l’Acquario. Venere continua a dare stimoli in amore e c’è la voglia di fare nuovi incontri. Chi ha chiuso una storia non perderà tempo. Ci sono cambiamenti in atto per chi è in coppia. Sei un idealista ma hai il potere di trasformare i sogni in realtà. Sul lavoro nella giornata di lunedì potrebbe esserci una bella novità in arrivo. Chi ha una attività in proprio potrebbe decidere di trasferirsi o acquistare nuovi mezzi. Quattro stelle secondo Paolo Fox per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è contraria e i single non vorranno legarsi troppo. A breve però tutto potrebbe cambiare.

Un nuovo incontro potrebbe diventare amore nella seconda metà del mese. Nelle giornate di lunedì e martedì evita di esporti troppo in famiglia. Ci saranno delle provocazioni da superare. Per molti questo è stato l’anno della scelta in amore. Ora però potrete iniziare un percorso in comune. Mercurio è favorevole in amore. I nuovi progetti non sono partiti bene alla fine di giugno ma le cose sono in miglioramento. Nella seconda parte di luglio arriveranno importanti opportunità.











