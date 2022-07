Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022/ Le previsioni di Ariete, Cancro e…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022: le previsioni per Ariete e Toro

L’Oroscopo Paolo Fox settimanale ha anticipato quali saranno le previsioni per i segni zodiacali nella settimana dal 2 all’8 luglio. Il mese di luglio è appena iniziato e c’è chi si chiede come andrà questo mese. Come andranno questi sette giorni sul lavoro e in amore? Chi si potrà godere il meritato riposo? Dalle previsioni pubblicate sul Settimane Dipiù Tv possiamo notare che il segno dell’Ariete avrà una settimana positiva. I prossimi giorni saranno favorevoli per i single che vorranno incontrare nuove persone. Venere sarà favorevole fino a oltre la metà di luglio. Gli amori dei single dell’Ariete sono destinati però a consumarsi in fretta. Per chi è in coppia l’inizio dell’anno è stato particolarmente pesante ma chi non ce l’ha fatta non deve tornare sui suoi passi. Dovete essere convinti di quello che volete fare in futuro. Qualche dubbio vi assalirà nella giornata di giovedì. Sul lavoro il cielo promette cose importanti. Evita azzardi nella giornata di giovedì e venerdì. Evita di accelerare perché potrai comunque ottenere buoni risultati.

Quattro stelle per i nati sotto il segno del Toro. Secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale, da metà mese Venere sarà nuovamente amica e i single di questo segno potranno dare spazio all’amore vero. Marte regala passione nelle giornate di lunedì e martedì. Tensioni nelle coppie per un malinteso. Ad interferire sono stati problemi di lavoro. La giornata più pesante sarà quella di venerdì. Sul lavoro hai avuto qualche grattacapo. Hai dovuto difendere quello che avevi conquistato nel corso degli anni.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022: le previsioni per Gemelli e Cancro

Secondo le anticipazioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale anche i nati sotto il segno dei Gemelli vivranno una settimana serena. Venere è nel segno anche se hai reticenza nel mostrare i sentimenti. In questo momento vorresti sentirti dire determinate cose dalla persona che ami. Non sarà facile mantenere la calma nella giornata di lunedì ma giovedì sarai in fase di recupero. Ci vive una relazione di coppia avvertirà un senso di disagio. Qualcuno si ribellerà mentre altri preferiranno uscire in compagnia per evitare ulteriori discussioni. Venere ti rimarrà amica. Sul lavoro è arrivato il momento per metterti in gioco senza riserve. Giove è attivo e le tue idee risulteranno vincenti.

Il segno del Cancro si aggiudica quattro stelle secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Tra pochi giorni Venere sarà in Cancro e i single di questo segno potranno rimettersi in gioco. Un nuovo incontro può valere molto e il Cancro sarà disponibile ad aprirsi e a svelare i suoi sentimenti. In coppia ci sono problemi per i soldi ma di fronte all’amore tutto si supera. Attenzione alle relazioni con gli ex. Meglio non rivangare il passato. Sul lavoro ci sarà una battuta d’arresto. Tutto questo non conforta ma la settimana in arrivo sembrerà più mite.











