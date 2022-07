Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022/ Le previsioni di Leone, Vergine…

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022: le previsioni per Leone e Vergine

L’Oroscopo Paolo Fox settimanale ha anticipato quali saranno le previsioni per i segni zodiacali nella settimana dal 2 all’8 luglio. Il mese di luglio è appena iniziato e c’è chi si chiede come andrà questo mese. Come andranno questi sette giorni sul lavoro e in amore? Chi si potrà godere il meritato riposo? Dalle previsioni pubblicate sul Settimane Dipiù Tv possiamo notare che i single nati sotto il segno del Leone potranno lasciarsi andare a emozioni sincere. Ci saranno delle discussioni con Bilancia e Gemelli ma adesso non vuoi più perdere tempo. Luglio avrà una forte influenza sentimentale nella vita del Leone che potrà aprire i suoi orizzonti. Per chi è in coppia ci saranno decisioni da prendere a lunga scadenza come un figlio o un matrimonio. Ci si è separato troverà invece un nuovo spasimante. Sul lavoro, chi ha una propria attività riceverà un sostegno. Giove è favorevole da qualche settimana e potrai raccogliere i frutti.

Tre stelle per i nati sotto il segno della Vergine. Le stelle saranno controverse secondo Paolo Fox per i single di questo segno. Il lavoro ti sta dando molte preoccupazioni e la vita sentimentale ne sta risentendo. Per chi è in coppia stai vivendo un momento delicato. La stanchezza sta influendo in modo negativo, I nati sotto questo segno che sono innamorati potranno decidere di fare un passo importanti: matrimonio o convivenza. Sul lavoro, le cose stanno per cambiare ma per il futuro c’è chi fa grandi progetti.

Oroscopo Paolo Fox, settimanale 2-8 luglio 2022: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Le previsioni dell’L’Oroscopo Paolo Fox settimanale per la settimana dal 2 all’8 luglio premiano i nati sotto il segno della Bilancia. Flirt in arrivo per i single di questo segno ma attenzione perché potrebbe esserci anche un ritorno di fiamma. La Luna sarà nel segno nelle giornate di mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda la vita di coppia, evitate tensioni a fine settimana. Non potrete più rimandare alcune scelte. Il partner potrebbe accusarti di essere superficiale. In realtà stai vivendo un momento complesso e vuoi prendere le cose con leggerezza. Giove è in opposizione e sul lavoro ci saranno dei problemi.

Settimana non brillante per lo Scorpione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale, Marte sarà in opposizione per i single di questo segno. Ci sono tensioni nei legami nati da poco e vorresti avere subito delle garanzie. Evita polemiche che possono innescare una bomba. Le coppie dovranno prendere decisioni importanti per quanto riguarda la famiglia, la casa e i soldi. Sul lavoro, non ti va di affaticarti troppo per chi non dimostra di apprezzare quello che fai. In passato hai ricevuto delusioni perché alcuni rapporti non si sono rivelati quelli che avresti voluto.











