Oroscopo Paolo Fox settimanale, 2-8 maggio 2022/ Classifica, i segni flop: Gemelli, Vergine, Pesci…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-8 maggio 2022, segni flop secondo le previsioni

Per quali dei dodici segni zodiacali la prima settimana di maggio sarà un periodo da dimenticare secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale? L’astrologo come sempre ha condiviso le sue previsioni settimanali per tutti i dodici segni attribuendo loro un massimo di cinque stelle. I segni che purtroppo questa settimana non vivranno al massimo sono i Gemelli, la Vergine, Il Sagittario, l’Acquario, i Pesci e il Leone che chiude la classifica dei segni.

Il segno dei Gemelli ha ricevuto per questa settimana quattro stelle, questo segno zodiacale grazie alla presenza di Venere nella sua orbita riuscirà a provare forti emozioni con il proprio partner. I single invece saranno più razionali e con i piedi per terra e per tutti il fine settimana ci potrebbe essere qualche tensione interiore e il consiglio dell’astrologo è quello di evitare di agire con impulso. Anche il segno della Vergine affronterà la prima settimana di maggio con quattro stelle. A questo segno piace essere sempre al centro dell’attenzione ma dovrà fare i conti con gli imprevisti. L’oroscopo Paolo Fox settimanale consiglia a questo segno di prestare molta attenzione e di essere più flessibili per cambiare ciò che non funziona.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: Pesci e Leone in coda

Secondo l’oroscopo Paolo Fox settimanale i nati sotto il segno del Sagittario avranno un inizio di settimana in salita in cui potrebbe essere difficile ottenere ciò che desidera. Nonostante qualche piccolo problema questo segno durante la prossima settimana avrà una visione più chiara della propria vita amorosa. Il consiglio dell’astrologo è quello di non aver paura a fare il salto nell’ignoto perché tutto il duro lavoro verrà ripagato. Per i nati sotto il segno dell’Acquario la prossima settimana la combinazione della Luna in Gemelli con Venere permetterà di realizzare grandi cose. Questo segno zodiacale dovrà avere però molta pazienza e soprattutto fiducia in sé stesso.

Chiudono la classifica dei segni dell’oroscopo Paolo Fox settimanale i Pesci, che in questo momento stanno attraversando un momento difficile. Questo segno ultimamente oscilla sul pendolo delle emozioni e il consiglio dell’astrologo è quello di dosare le parole prima di dire qualcosa che in un altro momento non avrebbero voluto dire. L’ultimo posto della classifica è occupato dal segno del Leone che ultimamente ha avuto l’opportunità di costruire qualcosa di speciale con qualcuno e potrà essere affettuoso e pieno di buoni sentimenti.











