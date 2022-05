Oroscopo Paolo Fox settimanale, 2-8 maggio 2022/ Classifica: i segni top Ariete, Toro, Cancro, Bilancia…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 2-8 maggio 2022, segni al top

Come sarà la prima settimana di maggio per tutti i segni dello zodiaco secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale? Chi tra i segni avrà una settimana al top e chi invece dovrà fare i conti con qualche inconveniente in più? I segni zodiacali che questa settimana saranno al top sono l’Ariete, il Toro, il Cancro, la Bilancia, lo Scorpione e il Capricorno.

Oroscopo domani 2 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale l’Ariete avrà la Luna in una posizione favorevole. Questo segno avrà un’abbondanza di energia, soprattutto per coloro che sono single da molto tempo e per chi avrà voglia di esplorare nuove avventure. Anche i nati sotto il segno del Toro si apprestano a vivere una settimana da cinque stelle da vivere al meglio delle proprie capacità anche grazie alla protezione di Mercurio. Tuttavia, secondo l’astrologo, a causa della Luna un po’ nervosa è probabile che questo segno possa ben presto perdere la pazienza

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2022/ Capricorno, Toro e Vergine: le stelle...

Oroscopo Paolo Fox settimanale: Amore fantastico per il Cancro

Bene anche il segno del Cancro, che nell’Oroscopo Paolo Fox settimanale ha ricevuto ben cinque stelle. Grazie alla protezione di Mercurio questo segno riuscirà ad avere un periodo splendido per l’amore. Tutti i single di questo segno zodiacale dovrebbero fare parecchia attenzione perché sta per arrivare la loro anima gemella. Questo segno sarà anche protetto dalla presenza della Luna che darà una spinta in tutti i settori della vita. Bene anche i nati sotto il segno della Bilancia che questa settimana avranno una forte influenza da parte della Luna che li renderà nostalgici e sensibili. Durante questa settimana in amore la Bilancia dovrà decidere di abbandonare i vecchi schemi e di lasciarsi andare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 1 maggio 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: la giornata

I nati sotto il segno dello Scorpione, secondo l’Oroscopo Paolo Fox settimanale, potranno togliersi delle belle soddisfazioni in ambito lavorativo o di studio, mentre chi ha un’attività in proprio si sta dedicando ad un progetto che potrebbe portare questo segno ad avere molto successo. Bene anche per il segno del Capricorno anche se, a causa della Luna sono incostanti e depressi. A compensare le mancanze date dalla Luna questa settimana per il segno del Capricorno ci ha pensato Mercurio, che renderà questo segno più sincero ed espansivo e farà sembrare tutto più facile, soprattutto in intimità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA