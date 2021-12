Oroscopo Paolo Fox settimanale 20-26 dicembre 2021/ Classifica segni Top: vergine…

Oroscopo Paolo Fox: la classifica settimanale dal 20 al 26 dicembre 2021

Cosa riservano le stelle per la settimana di Natale? Quali segni zodiacali vivranno giorni sereni e felici durante la settimana che va dal 20 al 26 dicembre? Come ogni settimana, a fornire indicazioni su come andrà la sfera sentimentale e professionale dei segni zodiacali è l’oroscopo Paolo Fox. Nelle previsioni pubblicate dal settimanale DiPiùTv, i nati sotto il segno del toro, gemelli, leone, vergine, capricorno e acquario vivranno una settimana di Natale decisamente sereno.

Settimana positiva per l’amore per i nati sotto il segno del toro. I single o i reduci da una delusione sentimentale riusciranno a dimenticare il passato e a lasciarsi andare. Sul lavoro, il periodo è abbastanza positivo in vista di una primavera 2022 quando sarà possibile fare cambiamenti., Belle emozioni per i gemelli, soprattutto per coloro che hanno voglia di vivere una relazione non troppo impegnativa. Sul lavoro, invece, è un momento stabile in cui è necessario mantenere i piedi per terra. Il Natale promette bene in amore per i nati sotto il segno del leone. Chi ha chiuso il cuore in passato avrà finalmente voglia di lasciarsi andare. Periodo positivo per il lavoro, anche per i giovani alle prese con le prime esperienze.

Giorni top per vergine, capricorno e acquario. Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della vergine vivranno una settimana molto positiva. Il Natale darà la possibilità ai single di vivere belle storie d’amore dimenticando, così, il passato. Sul lavoro, se c’è un accordo da sottoscrivere, è il caso di accelerare e dedicare la fine di dicembre alle vacanze.

Incontri emozionanti durante la settimana di Natale per i nati sotto il segno del capricorno. Anche i single riusciranno a lasciarsi andare cancellando dubbi e incertezze. Sul lavoro sono in arrivo delle belle soddisfazioni. Anche per l’acquario sarà una bella settimana soprattutto per quelli che hanno voglia di avere una storia libera e senza impegno. Sul lavoro c’è voglia di dedicarsi ad un’attività che appassiona senza pensare ai guadagni.

